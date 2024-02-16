Половина поездов отменена, сотни тысяч людей вынуждены искать автосообщение из-за масштабной забастовки железнодорожников во Франции

Забастовка контролеров Национальной компании французских железных дорог (SNCF) началась вечером в четверг, 15 февраля и продлится в течение всех выходных, то есть зимних каникул во Франции, передает УНН со ссылкой на France Bleu и SRF News.

Детали

Согласно информации СМИ, во Франции начали забастовку менеджеры поездов, которые отвечают за проверку билетов и безопасность. Отмечается, что во Франции эта забастовка совпадает с выходными днями в честь школьных каникул в нескольких крупных городах, поэтому ожидается, что она коснется миллиона путешественников. Сейчас ожидают значительные сбои в работе TGV (Train à Grande Vitesse - "скоростной поезд") и отмены половины поездов. SNCF объявила, что приоритет будет предоставляться поездкам, которые ведут к горнолыжным курортам. Некоторые линии пострадают больше, например Париж-Бордо, где отменено более 60% поездов, сообщает France Bleu.

Контекст

Несколько профсоюзов призвали к забастовке, поскольку, по их мнению, SNCF недостаточно выполнила свои обещания. Вместе с тем, в прессе вспоминают, что после забастовки руководителей поездов во время рождественских праздников в 2022 году, железнодорожная компания пообещала многочисленные улучшения. Руководитель SNCF Voyages Кристоф Фанише назвал призыв к забастовке "непонятным" и сослался на обещания, которые уже были выполнены, включая дополнительные рабочие места.

Напомним,

Франция и Украина вскоре подпишут двустороннее соглашение, которое очертит долгосрочную гуманитарную, финансовую, военную и восстановительную поддержку Украины.

УНН сообщал, что три человека были ранены, двое легко и один серьезно, но без угрозы для жизни, в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже, в начале февраля.