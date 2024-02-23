У Південній Кореї відбувається страйк медперсоналу через оголошення реформи, спрямованої на зміну кількості лікарів
Київ • УНН
Південнокорейські лікарні подовжать робочі години і дозволять повністю перейти на телемедичні послуги, щоб впоратися з нестачею персоналу, спричиненою протестами лікарів проти запланованих реформ у сфері охорони здоров'я.
Щоб впоратися з протестами, лікарні Південної Кореї подовжують робочий час, а Міністерство охорони здоров'я країни оголосило в п'ятницю, що повністю дозволить телемедичні послуги в усіх клініках. Про це передає УНН із посиланням на Reuters та KBS Radio.
Деталі
У зв’язку з найвищим рівнем кризи в системі охорони здоров'я Південної Кореї, масового протесту лікарів проти урядового плану збільшити прийом на медичні курси, а також звільнення третини молодих лікарів країни, години роботи державних медичних закладів у Південній Кореї будуть максимально подовжені. Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї також заявило в п'ятницю, 23 лютого, що дозволить повномасштабні телемедичні послуги в усіх лікарнях і клініках, щоб подолати наслідки ситуації.
Робота державних медичних закладів буде збільшена до максимуму
Посадовець зазначив, що такі лікарні залишатимуться відкритими довше, а також у вихідні та святкові дні, щоб впоратися з переповненням.
На четвертий день виходу з медичної допомоги Міністерство охорони здоров’я повідомило, що дозволяє всім лікарням і клінікам пропонувати телемедичні послуги, такі як консультації та рецепти, які досі були доступні лише в обмеженій кількості.
На початку березня в чотирьох областях будуть створені центри з надзвичайних ситуацій. Вони призначені для координації транспортування та переміщення тяжкохворих пацієнтів і пацієнтів екстреної допомоги.
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