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У Південній Кореї відбувається страйк медперсоналу через оголошення реформи, спрямованої на зміну кількості лікарів

Київ • УНН

 • 23189 перегляди

Південнокорейські лікарні подовжать робочі години і дозволять повністю перейти на телемедичні послуги, щоб впоратися з нестачею персоналу, спричиненою протестами лікарів проти запланованих реформ у сфері охорони здоров'я.

У Південній Кореї відбувається страйк медперсоналу через оголошення реформи, спрямованої на зміну кількості лікарів

Щоб впоратися з протестами, лікарні Південної Кореї подовжують робочий час, а Міністерство охорони здоров'я країни оголосило в п'ятницю, що повністю дозволить телемедичні послуги в усіх клініках. Про це передає УНН із посиланням на Reuters та KBS Radio.

Деталі

У зв’язку з найвищим рівнем кризи в системі охорони здоров'я Південної Кореї, масового протесту лікарів проти урядового плану збільшити прийом на медичні курси, а також звільнення третини молодих лікарів країни, години роботи державних медичних закладів у Південній Кореї будуть максимально подовжені. Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї також заявило в п'ятницю, 23 лютого, що дозволить повномасштабні телемедичні послуги в усіх лікарнях і клініках, щоб подолати наслідки ситуації.

Робота державних медичних закладів буде збільшена до максимуму

- заявив прем’єр-міністр Хан Дак Су на нараді з ліквідації наслідків стихійних лих.

Посадовець зазначив, що такі лікарні залишатимуться відкритими довше, а також у вихідні та святкові дні, щоб впоратися з переповненням.

На четвертий день виходу з медичної допомоги Міністерство охорони здоров’я повідомило, що дозволяє всім лікарням і клінікам пропонувати телемедичні послуги, такі як консультації та рецепти, які досі були доступні лише в обмеженій кількості.

На початку березня в чотирьох областях будуть створені центри з надзвичайних ситуацій. Вони призначені для координації транспортування та переміщення тяжкохворих пацієнтів і пацієнтів екстреної допомоги.

Нагадаємо

Південна Корея передала Україні 10 автомобілів швидкої допомоги для надання екстреної медичної допомоги під час війни.

Південна Корея посилить контроль за експортом 682 товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі, включаючи важке обладнання, авіаційні деталі та транспортні засоби, через нові санкції.

Міністри закордонних справ Туреччини та рф обговорили війну росії в Україні та ситуацію в Газі на саміті G2023.02.24, 10:30 • 29071 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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