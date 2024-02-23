В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей
Южнокорейские больницы продлят рабочие часы и позволят полностью перейти на телемедицинские услуги, чтобы справиться с нехваткой персонала, вызванной протестами врачей против запланированных реформ в сфере здравоохранения.
Украина будет производить винтовки по стандартам НАТО
Украина будет производить винтовки стандарта НАТО, в частности модель CZ BREN 2, по лицензионному соглашению с чешским производителем огнестрельного оружия Česká zbrojovka.
В Николаеве прогремел взрыв - СМИ
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан
Венгрия подпишет соглашение об оборонной промышленности со Швецией и ратифицирует заявку на членство в НАТО в парламенте в понедельник.
Армия рф обстреливает Херсон, в центре города мощные взрывы - ГВА
В центре Херсона прогремели взрывы, когда российская армия атаковала город с левого берега.
Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией
Украина начала коммерческий обмен электроэнергией с Венгрией в соответствии с европейскими правилами после того, как "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы на доступ к интерконнекторам между двумя странами на европейской платформе JAO.
Лысогор рассказал, где в Луганской области самая тяжелая ситуация
В Луганской области самые сложные участки - в Белогоровке, Кременском лесу и в направлении Тернов, украинские военные удерживают позиции.
"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ
Командующий ВС ВС Украины поблагодарил пилотов за их настойчивость в тренировках на F-16, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить преимущество в воздухе над Россией.
Донетчина: в Мирнограде из-за ракетной атаки рф погиб человек, в Полтавке "шахеды" повредили 480 тонн зерна
В результате ночных обстрелов рф в Донецкой области погиб человек, повреждено сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.
Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия
российские войска ночью обстреляли Таврический район Херсона, попав в склады, гаражи и жилые дома, обошлось без жертв.