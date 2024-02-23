В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  122014 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  150382 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  152239 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  205555 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  239198 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  211255 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  223015 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  229732 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  199643 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  210259 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей

Южнокорейские больницы продлят рабочие часы и позволят полностью перейти на телемедицинские услуги, чтобы справиться с нехваткой персонала, вызванной протестами врачей против запланированных реформ в сфере здравоохранения.

Новости Мира •   •  2373 просмотра
В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей

Украина будет производить винтовки по стандартам НАТО

Украина будет производить винтовки стандарта НАТО, в частности модель CZ BREN 2, по лицензионному соглашению с чешским производителем огнестрельного оружия Česká zbrojovka.

Война •   •  3233 просмотра
Украина будет производить винтовки по стандартам НАТО

В Николаеве прогремел взрыв - СМИ

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Война •   •  12520 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв - СМИ

Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан

Венгрия подпишет соглашение об оборонной промышленности со Швецией и ратифицирует заявку на членство в НАТО в парламенте в понедельник.

Новости Мира •   •  11305 просмотра
Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан

Армия рф обстреливает Херсон, в центре города мощные взрывы - ГВА

В центре Херсона прогремели взрывы, когда российская армия атаковала город с левого берега.

Война •   •  11904 просмотра
Армия рф обстреливает Херсон, в центре города мощные взрывы - ГВА

Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией

Украина начала коммерческий обмен электроэнергией с Венгрией в соответствии с европейскими правилами после того, как "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы на доступ к интерконнекторам между двумя странами на европейской платформе JAO.

Война •   •  12904 просмотра
Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией

Лысогор рассказал, где в Луганской области самая тяжелая ситуация

В Луганской области самые сложные участки - в Белогоровке, Кременском лесу и в направлении Тернов, украинские военные удерживают позиции.

Война •   •  12534 просмотра
Лысогор рассказал, где в Луганской области самая тяжелая ситуация

"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ

Командующий ВС ВС Украины поблагодарил пилотов за их настойчивость в тренировках на F-16, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить преимущество в воздухе над Россией.

Война •   •  11733 просмотра
"Делаем все, чтобы украинские пилоты на F-16 как можно скорее появились в украинском небе" - командующий ВС ВСУ

Донетчина: в Мирнограде из-за ракетной атаки рф погиб человек, в Полтавке "шахеды" повредили 480 тонн зерна

В результате ночных обстрелов рф в Донецкой области погиб человек, повреждено сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.

Война •   •  13367 просмотра
Донетчина: в Мирнограде из-за ракетной атаки рф погиб человек, в Полтавке "шахеды" повредили 480 тонн зерна

Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия

российские войска ночью обстреляли Таврический район Херсона, попав в склады, гаражи и жилые дома, обошлось без жертв.

Война •   •  13686 просмотра
Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия