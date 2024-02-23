В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей

Чтобы справиться с протестами, больницы Южной Кореи продлевают рабочее время, а Министерство здравоохранения страны объявило в пятницу, что полностью разрешит телемедицинские услуги во всех клиниках. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters и KBS Radio.

Детали

В связи с самым высоким уровнем кризиса в системе здравоохранения Южной Кореи, массового протеста врачей против правительственного плана увеличить прием на медицинские курсы, а также увольнения трети молодых врачей страны, часы работы государственных медицинских учреждений в Южной Корее будут максимально продлены. Министерство здравоохранения Южной Кореи также заявило в пятницу, 23 февраля, что разрешит полномасштабные телемедицинские услуги во всех больницах и клиниках, чтобы преодолеть последствия ситуации.

Работа государственных медицинских учреждений будет увеличена до максимума - заявил премьер-министр Хан Дак Су на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Чиновник отметил, что такие больницы будут оставаться открытыми дольше, а также в выходные и праздничные дни, чтобы справиться с переполнением.

На четвертый день выхода из медицинской помощи Министерство здравоохранения сообщило, что позволяет всем больницам и клиникам предлагать телемедицинские услуги, такие как консультации и рецепты, которые до сих пор были доступны только в ограниченном количестве.

В начале марта в четырех областях будут созданы центры по чрезвычайным ситуациям. Они предназначены для координации транспортировки и перемещения тяжелобольных пациентов и пациентов экстренной помощи.

Напомним,

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