Південна Корея передала Україні 10 автомобілів швидкої допомоги
Київ • УНН
Південна Корея передала Україні 10 автомобілів швидкої допомоги для надання екстреної медичної допомоги під час війни.
Україна отримала від уряду Кореї 10 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.
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Зазначається, що автівки використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.
Передані урядом Кореї 10 автівок швидкої допомоги допоможуть нашим героїчним медикам врятувати ще більше людських життів,
Автомобілі невідкладної допомоги обладнані засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.
Загалом Корея планує передати 100 автівок. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів швидкої допомоги, до кінця березня поточного року будуть доставлені ще 70 "швидких".
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Південна Корея надала Україні 10 машин розмінування хорватського виробництва як гуманітарну допомогу для розмінування деокупованих територій.