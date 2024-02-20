Южная Корея передала Украине 10 автомобилей скорой помощи

Украина получила от правительства Кореи 10 "скорых" для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что машины будут использоваться для оказания необходимой помощи пациентам, которые нуждаются в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами.

Переданные правительством Кореи 10 автомобилей скорой помощи помогут нашим героическим медикам спасти еще больше человеческих жизней, - отмечает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Автомобили неотложной помощи оборудованы средствами, позволяющими оказывать жизненно необходимую помощь пациентам во время медицинской транспортировки.

В целом Корея планирует передать 100 автомобилей. В декабре прошлого года Украина уже получила 30 автомобилей скорой помощи, до конца марта текущего года будут доставлены еще 70 "скорых".

Напомним

Южная Корея предоставила Украине 10 машин разминирования хорватского производства в качестве гуманитарной помощи для разминирования деоккупированных территорий.