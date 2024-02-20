Южная Корея передала Украине 10 автомобилей скорой помощи
Киев • УНН
Южная Корея передала Украине 10 автомобилей скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи во время войны.
Украина получила от правительства Кореи 10 "скорых" для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что машины будут использоваться для оказания необходимой помощи пациентам, которые нуждаются в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами.
Переданные правительством Кореи 10 автомобилей скорой помощи помогут нашим героическим медикам спасти еще больше человеческих жизней,
Автомобили неотложной помощи оборудованы средствами, позволяющими оказывать жизненно необходимую помощь пациентам во время медицинской транспортировки.
В целом Корея планирует передать 100 автомобилей. В декабре прошлого года Украина уже получила 30 автомобилей скорой помощи, до конца марта текущего года будут доставлены еще 70 "скорых".
Напомним
Южная Корея предоставила Украине 10 машин разминирования хорватского производства в качестве гуманитарной помощи для разминирования деоккупированных территорий.
Южная Корея передала Украине 10 автомобилей скорой помощи
Южная Корея передала Украине 10 автомобилей скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи во время войны.
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