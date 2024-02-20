Південна Корея посилить контроль за експортом до Росії товарів подвійного призначення
Київ • УНН
Південна Корея посилить контроль за експортом 682 товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі, включаючи важке обладнання, авіаційні деталі та транспортні засоби, через нові санкції.
Південна Корея з суботи, 24 лютого, почне посилювати експортний контроль щодо Росії та Білорусії, повідомляє Yonhap, передає УНН.
Деталі
Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики додало 682 позиції до списку товарів, заборонених до постачання до цих країн. Йдеться про товари, які "мають фактичне чи потенційне військове застосування".
За даними агентства, до переліку включено у тому числі важке будівельне обладнання, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти та механізми. Також під обмеження підпали старі автомобілі з двигунами об'ємом 2 тис. куб. див. Загалом у списку вже 1159 позицій.
Уточнюється, що хоча експорт згаданих товарів заборонено, уряд Південної Кореї окремо розглядатиме "виключні випадки". Приклади таких винятків не наводяться.
Це політика, яка скоординована з міжнародною спільнотою. Уряд посилить боротьбу з незаконною торгівлею
Доповнення
Південна Корея з 2022 року запровадила заборону на експорт нових авто до Росії. Під обмеження підпали машини вартістю понад $50 тис. У грудні 2023 року південнокорейський уряд вирішив заборонити постачання до Росії та Білорусії легкових автомобілів з робочим об'ємом двигуна понад 2 тис. куб. див.
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