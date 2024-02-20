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Южная Корея усилит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения

Южная Корея усилит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 04:33  •  9431 просмотра

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Южная Корея усилит контроль за экспортом 682 товаров двойного назначения в Россию и Беларусь, включая тяжелое оборудование, авиационные детали и транспортные средства, из-за новых санкций.

Южная Корея с субботы, 24 февраля, начнет усиливать экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

Министерство торговли, промышленности и энергетики добавило 682 позиции в список товаров, запрещенных к поставке в эти страны. Речь идет о товарах, которые "имеют фактическое или потенциальное военное применение".

По данным агентства, в перечень включено в том числе тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы. Также под ограничения подпали старые автомобили с двигателями объемом 2 тыс. куб. см. Всего в списке уже 1159 позиций.

Уточняется, что хотя экспорт упомянутых товаров запрещен, правительство Южной Кореи будет отдельно рассматривать "исключительные случаи". Примеры таких исключений не приводятся.

Это политика, которая скоординирована с международным сообществом. Правительство усилит борьбу с незаконной торговлей

прокомментировал представитель южнокорейского министерства будущие ограничения.

Дополнение

Южная Корея с 2022 года ввела запрет на экспорт новых авто в Россию. Под ограничения подпали машины стоимостью более $50 тыс. В декабре 2023 года южнокорейское правительство решило запретить поставки в Россию и Белоруссию легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.

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