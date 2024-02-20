Южная Корея усилит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения
Киев • УНН
Южная Корея усилит контроль за экспортом 682 товаров двойного назначения в Россию и Беларусь, включая тяжелое оборудование, авиационные детали и транспортные средства, из-за новых санкций.
Южная Корея с субботы, 24 февраля, начнет усиливать экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, сообщает Yonhap, передает УНН.
Детали
Министерство торговли, промышленности и энергетики добавило 682 позиции в список товаров, запрещенных к поставке в эти страны. Речь идет о товарах, которые "имеют фактическое или потенциальное военное применение".
По данным агентства, в перечень включено в том числе тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы. Также под ограничения подпали старые автомобили с двигателями объемом 2 тыс. куб. см. Всего в списке уже 1159 позиций.
Уточняется, что хотя экспорт упомянутых товаров запрещен, правительство Южной Кореи будет отдельно рассматривать "исключительные случаи". Примеры таких исключений не приводятся.
Это политика, которая скоординирована с международным сообществом. Правительство усилит борьбу с незаконной торговлей
Дополнение
Южная Корея с 2022 года ввела запрет на экспорт новых авто в Россию. Под ограничения подпали машины стоимостью более $50 тыс. В декабре 2023 года южнокорейское правительство решило запретить поставки в Россию и Белоруссию легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.
Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев29 января 2024, 11:54 • 22081 просмотр
Южная Корея усилит контроль за экспортом в Россию товаров двойного назначения
Южная Корея усилит контроль за экспортом 682 товаров двойного назначения в Россию и Беларусь, включая тяжелое оборудование, авиационные детали и транспортные средства, из-за новых санкций.
20 февраля: Всемирный день социальной справедливости, международный день людей, победивших алкоголизм
Сегодня во Всемирный день социальной справедливости по всему миру проходят различные мероприятия, направленные на решение таких проблем, как бедность, социальное отчуждение, безработица и права человека.
Нафтогаз совместно с Японией будет модернизировать ТЭЦ и развивать зеленые проекты
Группа Нафтогаз подписала меморандумы с двумя японскими компаниями по модернизации своих тепловых электростанций и разработке совместного ветроэнергетического проекта.
Нидерланды начали передавать Украине дроны
Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Фолклендские острова впервые за 30 лет
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон впервые за 30 лет посетил Фолклендские острова, чтобы отдать дань памяти британским военным, погибшим в конфликте 1982 года, и подтвердить приверженность Великобритании к защите суверенитета островов.
США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в секторе Газа
США предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к временному прекращению огня в Газе и предупреждающую о последствиях запланированной Израилем наземной операции в Рафахе.
Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit
Международные правоохранительные органы заблокировали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, которая заразила вирусом-вымогателем более 1600 жертв в США и 2000 во всем мире.
Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального
Премьер-министр Украины призвал к усилению санкций ЕС и Японии против России после смерти Навального.
Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия
Швеция предоставит Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов, о чем будет объявлено во вторник.
США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне
США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.