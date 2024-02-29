"Все чудово": лікар Байдена заявив, що здоров'я президента США дозволяє виконувати його обов'язки
Київ • УНН
Лікар Байдена заявив, що президент США залишається в доброму здоров'ї і здатний виконувати свої обов'язки глави держави після того, як його щорічний медичний огляд не виявив жодних нових проблем.
Лікар президента США Джо Байдена за підсумками щорічного медичного обстеження заявив, що його здоров'я дозволяє йому виконувати обов'язки глави держави, і жодних нових проблем під час медогляду виявлено не було. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
81-річний Байден, здоров'я якого під пильною увагою напередодні листопадових виборів, пройшов обстеження в середу у військовому госпіталі в штаті Меріленд і заявив, що він у повному порядку.
"Все чудово", - сказав Байден, додавши, що результати останніх аналізів нічим не відрізняються від минулорічних.
Лікар Білого дому Кевін О’Коннор повідомив, що Байден "цілком виконує всі свої обов'язки без жодних винятків", він здоровий, енергійний і "продовжує займатися спортом не менше п'яти днів на тиждень".
Байден завдав удару по Трампу щодо віку: "Йому приблизно стільки ж років, скільки мені"27.02.24, 11:59 • 25817 переглядiв