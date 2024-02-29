"Все прекрасно": врач Байдена заявил, что здоровье президента США позволяет выполнять его обязанности

Врач президента США Джо Байдена по итогам ежегодного медицинского обследования заявил, что его здоровье позволяет ему выполнять обязанности главы государства, и никаких новых проблем во время медосмотра выявлено не было. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

81-летний Байден, здоровье которого под пристальным вниманием в преддверии ноябрьских выборов, прошел обследование в среду в военном госпитале в штате Мэриленд и заявил, что он в полном порядке.

"Все прекрасно", - сказал Байден, добавив, что результаты последних анализов ничем не отличаются от прошлогодних.

Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил, что Байден "полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений", он здоров, энергичен и "продолжает заниматься спортом не менее пяти дней в неделю".

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