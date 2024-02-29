"Все прекрасно": врач Байдена заявил, что здоровье президента США позволяет выполнять его обязанности
Врач Байдена заявил, что президент США остается в добром здравии и способен выполнять свои обязанности главы государства после того, как его ежегодный медицинский осмотр не выявил никаких новых проблем.
В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу
Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погоде и активным солнечным электростанциям.
Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш
Силы обороны ежедневно уничтожают сотни российских оккупантов, но их группировка остается примерно постоянной, поскольку враг подтягивает резервы.
Первая леди Украины встретилась с коррелевой-консортом Камилой
Супруга Президента Украины встретилась в Британии с коррелевой-консортом Камилой.
рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен
российские Telegram-каналы распространяют фейковое видео, где украинские солдаты якобы расстреливают россиян, которые пытаются сдаться в плен.
Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.
В Мариуполе прогремела серия громких взрывов - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник городского головы.
В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся во время сопровождения полицией в сочи, россия.
Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Орбаном в Мар-а-Лаго 8 марта - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе в Мар-а-Лаго.
"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад срочно предоставить Украине боеприпасы, поскольку ВСУ храбро воюют против России, но не имеют необходимого вооружения.