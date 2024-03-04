Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование
Киев • УНН
Украина и Словения планируют ратифицировать соглашение о выделении Словенией средств на помощь Украине в разминировании.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован Проект Закона между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о донации безвозвратных средств в сферу разминирования. Планируется, что опыт словенских организаций и ассоциаций в сфере гуманитарного разминирования будет способствовать деятельности в соответствующей сфере в Украине.
Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о донации безвозвратных средств Правительства Республики Словения Правительству Украины для гуманитарной помощи по деятельности в сфере разминирования". В нем говорится о донации безвозвратных средств Правительства Республики Словения Правительству Украины для гуманитарной помощи по деятельности в сфере разминирования.
Отмечается, что соглашение будет способствовать ряду мероприятий.
Это использование Правительством Украины в своей деятельности по гуманитарному разминированию знаний и опыта словенских уполномоченных правительственных подразделений, неправительственных организаций и ассоциаций в сфере гуманитарного разминирования.
Также планируется двустороннее сотрудничество между странами в сфере гуманитарного разминирования.
Напомним,
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены к хозяйственному использованию.
Также УНН сообщал, что в Словении врачи отозвали согласие на сверхурочную работу, что грозит значительными проблемами для медицинских учреждений.
Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование
Украина и Словения планируют ратифицировать соглашение о выделении Словенией средств на помощь Украине в разминировании.
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