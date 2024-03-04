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Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование

Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 17:26  •  10296 просмотра

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Украина и Словения планируют ратифицировать соглашение о выделении Словенией средств на помощь Украине в разминировании.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован Проект Закона между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о донации безвозвратных средств в сферу разминирования. Планируется, что опыт словенских организаций и ассоциаций в сфере гуманитарного разминирования будет способствовать деятельности в соответствующей сфере в Украине.

Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о донации безвозвратных средств Правительства Республики Словения Правительству Украины для гуманитарной помощи по деятельности в сфере разминирования". В нем говорится о донации безвозвратных средств Правительства Республики Словения Правительству Украины для гуманитарной помощи по деятельности в сфере разминирования.

Отмечается, что соглашение будет способствовать ряду мероприятий.

Это использование Правительством Украины в своей деятельности по гуманитарному разминированию знаний и опыта словенских уполномоченных правительственных подразделений, неправительственных организаций и ассоциаций в сфере гуманитарного разминирования.

Также планируется двустороннее сотрудничество между странами в сфере гуманитарного разминирования.

Напомним,

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены к хозяйственному использованию.

Также УНН сообщал, что в Словении врачи отозвали согласие на сверхурочную работу, что грозит значительными проблемами для медицинских учреждений.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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sloveniiaСловения
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україна та Словенія планують ратифікувати Угоду про донацію коштів на розмінування
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