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Хорватия отвергает обвинения Сербии относительно дипломатического скандала из-за войны рф против Украины

Хорватия отвергает обвинения Сербии относительно дипломатического скандала из-за войны рф против Украины

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 13:47  •  15122 просмотра

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Хорватия отвергает обвинения Сербии во вмешательстве в ее внутренние дела из-за разных взглядов на войну россии против Украины.

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии отвергло обвинения Сербии во вмешательстве во внутренние дела на фоне дипломатического скандала между двумя странами относительно позиции Белграда относительно российской войны в Украине. Об этом сообщает HRT со ссылкой на заявление хорватского МИД, пишет УНН.

Детали

Дипломатическое напряжение возникло из-за высказывания хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича Радмана, который призвал президента Сербии Александара Вучича определиться, на каком стуле он сидит, назвав Вучича сателлитом россии.

В МИД Хорватии подчеркнули, что министр Радман констатировал факт неприсоединения Сербии к внешней политике и политике безопасности Европейского Союза в отношении российской агрессии против Украины.

Как мы уже отмечали, нельзя быть кандидатом на членство в ЕС и пользоваться всеми преимуществами этого, беспринципно избегая осуждения российской агрессии и связанной с ней политики ЕС,

- говорится в заявлении МИД Хорватии.

В министерстве отметили, что последние заявления со стороны Сербии в очередной раз свидетельствуют о сознательном и систематическом отрицании фактов о характере событий в Украине.

Европейская семья имеет собственные ценности, среди которых уважение к международному порядку. Этот международный порядок был нарушен российской агрессией против суверенной и независимой Украины,

- говорится в заявлении.

Также Хорватьсяка сторона призвала Сербию согласовать свою политику с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС как можно быстрее по вопросу агрессии против Украины. Отмечая что ЕС действительно находится на правильной стороне истории.

Напомним

Украина получила от Хорватии все вертолеты Ми-8, которые имела на вооружении страна-партнер. Эту информацию подтвердил глава Минобороны Хорватии Марио Банозича.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ukrainaУкраина
Хорватія відкидає звинувачення Сербії щодо дипломатичного скандалу через війну рф проти України
Croatia rejects Serbia's accusations of a diplomatic scandal over Russia's war against Ukraine
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