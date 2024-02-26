Хорватия отвергает обвинения Сербии относительно дипломатического скандала из-за войны рф против Украины
Киев • УНН
Хорватия отвергает обвинения Сербии во вмешательстве в ее внутренние дела из-за разных взглядов на войну россии против Украины.
Министерство иностранных и европейских дел Хорватии отвергло обвинения Сербии во вмешательстве во внутренние дела на фоне дипломатического скандала между двумя странами относительно позиции Белграда относительно российской войны в Украине. Об этом сообщает HRT со ссылкой на заявление хорватского МИД, пишет УНН.
Детали
Дипломатическое напряжение возникло из-за высказывания хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича Радмана, который призвал президента Сербии Александара Вучича определиться, на каком стуле он сидит, назвав Вучича сателлитом россии.
В МИД Хорватии подчеркнули, что министр Радман констатировал факт неприсоединения Сербии к внешней политике и политике безопасности Европейского Союза в отношении российской агрессии против Украины.
Как мы уже отмечали, нельзя быть кандидатом на членство в ЕС и пользоваться всеми преимуществами этого, беспринципно избегая осуждения российской агрессии и связанной с ней политики ЕС,
В министерстве отметили, что последние заявления со стороны Сербии в очередной раз свидетельствуют о сознательном и систематическом отрицании фактов о характере событий в Украине.
Европейская семья имеет собственные ценности, среди которых уважение к международному порядку. Этот международный порядок был нарушен российской агрессией против суверенной и независимой Украины,
Также Хорватьсяка сторона призвала Сербию согласовать свою политику с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС как можно быстрее по вопросу агрессии против Украины. Отмечая что ЕС действительно находится на правильной стороне истории.
Напомним
Украина получила от Хорватии все вертолеты Ми-8, которые имела на вооружении страна-партнер. Эту информацию подтвердил глава Минобороны Хорватии Марио Банозича.
Хорватия отвергает обвинения Сербии относительно дипломатического скандала из-за войны рф против Украины
Хорватия отвергает обвинения Сербии во вмешательстве в ее внутренние дела из-за разных взглядов на войну россии против Украины.
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