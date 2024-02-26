Хорватія відкидає звинувачення Сербії щодо дипломатичного скандалу через війну рф проти України
Київ • УНН
Хорватія відкидає звинувачення Сербії у втручанні в її внутрішні справи через різні погляди на війну росії проти України.
Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії відкинуло звинувачення Сербії у втручанні у внутрішні справи на тлі дипломатичного скандалу між двома країнами щодо позиції Белграда стосовно російської війни в Україні. Про це повідомляє HRT з посиланням на заяву хорватського МЗС, пише УНН.
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Дипломатична напруга виникла через висловлювання хорватського міністра закордонних справ Гордана Грлича Радмана, який закликав президента Сербії Александара Вучича визначитися, на якому стільці він сидить, назвавши Вучича сателітом росії.
У МЗС Хорватії підкреслили, що міністр Радман констатував факт неприєднання Сербії до зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу щодо російської агресії проти України.
Як ми вже зазначали, не можна бути кандидатом на членство в ЄС і користуватися всіма перевагами цього, безпринципно уникаючи засудження російської агресії та пов’язаної з нею політики ЄС,
У міністерстві зауважили, що останні заяви з боку Сербії вкотре свідчать про свідоме та систематичне заперечення фактів про характер подій в Україні.
Європейська сім'я має власні цінності, серед яких повага до міжнародного порядку. Цей міжнародний порядок був порушений російською агресією проти суверенної та незалежної України,
Також Хорватьсяка сторона закликала Сербію узгодити свою політику зі спільною зовнішньою і безпековою політикою ЄС якнайшвидше щодо питання агресії проти України. Зазначаючи що ЄС справді перебуває на правильному боці історії.
Нагадаємо
України отримала від Хорватії всі гелікоптери Мі-8, які мала на озброєнні країна-партнер. Цю інформацію підтвердив голова Міноборони Хорватії Маріо Банозича.