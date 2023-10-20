Хорватія надала Україні весь арсенал Мі-8, що мала
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. України отримала від Хорватії всі гелікоптери Мі-8, які мала на озброєнні країна-партнер. Цю інформацію підтвердив голова Міноборони Хорватії Маріо Банозича, йдеться у заяві Пентагону, пише УНН.
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У США пройшла зустріч міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та Міністра оборони США Ллойда Остіна.
"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії надання допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8", - зазначив Остін.
Голова Пентагону додав, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, долавши наслідки війни 1990-х років. Це, на думку Остіна, вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.
"Ваше особисте лідерство, найбільш помітне в спільних зусиллях щодо надання допомоги Україні, захисту від російської агресії, демонструє нашу здатність відігравати кращу роль для нас і нашої нації для майбутніх поколінь. Хорватський народ і наш уряд розуміють це, і ми віддані цій справі стільки, скільки буде потрібно", - сказав Банозич.
Нагадаємо
Міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович підписали міжурядову угоду про співробітництво в сфері розмінування.