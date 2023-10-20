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Хорватия предоставила Украине весь арсенал Ми-8, который имела

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Украина получила от Хорватии все вертолеты Ми-8, которые имела на вооружении страна-партнер. Эту информацию подтвердил глава Минобороны Хорватии Марио Банозича, говорится в заявлении Пентагона, пишет УНН.

Хорватия предоставила Украине весь арсенал Ми-8, который имела

Детали

В США прошла встреча министров обороны Хорватии Марио Банозича и Министра обороны США Ллойда Остина.

"Мы ценим непоколебимую преданность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", - отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что Хорватия прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 1990-х годов. Это, по мнению Остина, требует напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.

"Ваше личное лидерство, наиболее заметное в совместных усилиях по оказанию помощи Украине, защите от российской агрессии, демонстрирует нашу способность играть лучшую роль для нас и нашей нации для будущих поколений. Хорватский народ и наше правительство понимают это, и мы преданы этому делу столько, сколько потребуется", - сказал Банозич.

Напомним

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

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