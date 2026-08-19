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Хмара и Сибига обозначили ключевые приоритеты на должностях глав Минобороны и МИД

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Министры обороны и иностранных дел обозначили приоритеты: усиление армии, развитие ОПК и дипломатию ради справедливого мира.

Хмара и Сибига обозначили ключевые приоритеты на должностях глав Минобороны и МИД
Фото: Скриншот видео

Министр обороны Евгений Хмара и глава МИД Андрей Сибига во время выступления в Верховной Раде обозначили ключевые приоритеты. В частности, фронт и усиление армии, развитие оборонной промышленности, достижение справедливого мира, европейская и евроатлантическая интеграция, сохранение идентичности и укрепление связей мирового украинства, передает УНН.

Детали

Против нас ведет войну сильный враг. россия применяет наиболее коварные и жестокие методы войны. Мы знаем о ее дальнейших шагах, мобилизационных планах, стратегии на осень и зиму. Поэтому будем делать все, чтобы защитить Украину, максимально уменьшить российский военный потенциал и принудить врага к справедливому миру. Это задача, которую Верховный главнокомандующий страны поставил перед всеми нами

- сказал Хмара.

По его словам, есть три ключевых приоритета:

  • фронт и усиление армии;
    • люди;
      • развитие оборонной промышленности.

        Фронт. Речь идет о перехвате стратегической инициативы во всех доменах войны: на земле, на море, в воздухе, в информационном пространстве. Потребности фронта должны быстро доходить до министерства, а решения министерства - до фронта. Армии нужно оружие: много, своевременно и именно то, которое дает результат. Благодаря прозрачным процедурам и без лишней бюрократии закупки будут работать исключительно на фронт и защиту Украины, а не на какие-либо отдельные интересы. Поэтому мы адаптируем систему обеспечения под темп войны. Также работаем с союзниками над защитой украинского неба от российской баллистики. Спасибо странам, которые годами поддерживают нас

        - сказал Хмара.

        Он подчеркнул, что особое внимание уделяется Deep Strike и Middle Strike.

        Операция по новороссийску и ряд предшествующих успешных ударов показали силу взаимодействия Сил обороны, производителей и государственных институтов. Украинского оружия будет больше, удары будут точнее

         - добавил Хмара.

        Также он подчеркнул, что его задача - общаться с защитниками непосредственно: слышать командиров, слышать воинов, слышать раненых.

        На собственном опыте я также знаю, что воин мотивирован тогда, когда чувствует уважение к себе, получает качественную подготовку и справедливые правила службы. Развитие оборонной промышленности. ОПК - это основа нашей силы сегодня и нашей безопасности на годы вперед. Поэтому наша задача - развивать его и наращивать производство

        - резюмировал министр.

        Андрей Сибига обозначил три ключевых приоритета работы МИД, в частности: достижение справедливого мира, европейская и евроатлантическая интеграция, сохранение идентичности и укрепление связей мирового украинства с Родиной.

        Мы находимся на определяющем этапе войны. На этапе, когда особое значение приобретает именно дипломатия. Это время новой геополитической роли Украины, но также вызовов беспрецедентного масштаба. Это возлагает на всех нас особую ответственность. Диктует логику наших действий. Нет ничего важнее окончания войны

        - сказал Сибига.

        По словам министра, украинская дипломатия берет курс на максимальную прагматизацию и экономизацию внешней политики.

        Сибига сообщил, что наиболее неотложной задачей в оборонной сфере является усиление воздушного щита и защита от баллистики. Важно максимально привлекать союзников, чтобы обеспечить паритет, превосходство и асимметрию для украинской армии.

        Чтобы завершить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров. И здесь дипломатия выходит на передний план. Привлечение США, активная роль Европы, давление на москву и усиление Украины: новые пакеты военной поддержки, пакет сдерживания, масштабирование оборонки

        - подчеркнул министр.

        Отдельно он подчеркнул активную работу с соседями, ключевыми европейскими столицами и другими кандидатами, чтобы как можно скорее открыть все кластеры для вступления в ЕС.

        Напомним

        Верховная Рада в третий раз переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел.

        Также Верховная Рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины.

        Павел Башинский

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