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Хмара та Сибіга окреслили ключові пріоритети на посадах голів Міноборони і МЗС

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Міністри оборони та закордонних справ окреслили пріоритети: посилення війська, розвиток ОПК і дипломатію заради справедливого миру.

Хмара та Сибіга окреслили ключові пріоритети на посадах голів Міноборони і МЗС
Фото: Скриншот відео

Міністр оборони Євген Хмара та очільник МЗС Андрій Сибіга під час виступу у Верховній Раді окреслили ключові пріоритети. Зокрема, фронт і посилення війська, розвиток оборонної промисловості, досягнення справедливого миру, європейська та євроатлантична інтеграція, збереження ідентичності та зміцнення зв’язків світового українства, передає УНН.

Деталі

Проти нас веде війну сильний ворог. росія застосовує найбільш підступні і жорсткі методи війни. Ми знаємо про її подальші кроки, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і на зиму. Тому будемо робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке Верховний головнокомандувач країни поставив усім нам

- сказав Хмара.

За його словами, є три ключові пріоритети:

  • фронт і посилення війська;
    • люди;
      • розвиток оборонної промисловості.

        Фронт. Ідеться про перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни: на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства - до фронту. Війську потрібна зброя: багато, вчасно і саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики. Дякую країнам, які роками підтримують нас

        - сказав Хмара.

        Він наголосив, що особливий фокус - Deep Strike і Middle Strike.

        Операція по новоросійську та низка успішних ударів до цього показали силу взаємодії Сил оборони, виробників і державних інституцій. Української зброї буде більше, удари будуть точнішими

         - додав Хмара.

        Також він наголосив, що його завдання - спілкуватися з захисниками безпосередньо: чути командирів, чути воїнів, чути поранених.

        На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби. Розвиток оборонної промисловості. ОПК - це основа нашої сили сьогодні і нашої безпеки на роки вперед. Тому наше завдання - розвивати його і нарощувати виробництво

        - резюмував міністр.

        Андрій Сибіга окреслив три ключових пріоритети роботи МЗС, зокрема: досягнення справедливого миру, європейська та євроатлантична інтеграція, збереження ідентичності та зміцнення зв’язків світового українства з Батьківщиною.

        Ми перебуваємо на визначальному етапі війни. Етапі, на якому особливого значення набуває саме дипломатія. Це час нової геополітичної ролі України, але також викликів безпрецедентного масштабу. Це покладає на нас усіх особливу відповідальність. Диктує логіку наших дій. Нічого важливішого за закінчення війни немає

        - сказав Сибіга.

        За словами міністра, українська дипломатія бере курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики.

        Сибіга повідомив, що найбільш нагальним завданням в оборонній сфері є посилення повітряного щита та захист від балістики. Важливо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для українського війська.

        Щоб завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів. І тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки

        - наголосив міністр.

        Окремо він наголосив на активній роботі із сусідами, ключовими європейськими столицями та іншими кандидатами, аби якнайшвидше відкрити усі кластери для вступу до ЄС.

        Нагадаємо

        Верховна Рада втретє перепризначила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ.

        Також Верховна Рада призначила Євгенія Хмару новим міністром оборони України.

        Павло Башинський

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