Херсон остался без света: часть города обесточена из-за российского обстрела
Киев • УНН
18 ноября Херсон частично обесточен из-за российского обстрела. Возможны перебои с централизованным водоснабжением в многоквартирных домах.
Во вторник, 18 ноября, город Херсон частично остался без электроэнергии в результате российского обстрела. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Херсонской городской военной администрации (Херсонского городского совета).
В результате российского обстрела частично обесточены все районы Херсона. Сейчас специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-ремонтные работы
В администрации также предупредили, что возможны перебои с централизованным водоснабжением в многоквартирных домах.
Напомним
В ночь на 18 ноября неизвестные беспилотники атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС на оккупированной Донетчине. Это привело к обесточиванию многих населенных пунктов и остановке котельных и фильтровальных станций.
