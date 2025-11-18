Херсон остался без света: часть города обесточена из-за российского обстрела

Во вторник, 18 ноября, город Херсон частично остался без электроэнергии в результате российского обстрела. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Херсонской городской военной администрации (Херсонского городского совета).

В результате российского обстрела частично обесточены все районы Херсона. Сейчас специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-ремонтные работы - говорится в сообщении.

В администрации также предупредили, что возможны перебои с централизованным водоснабжением в многоквартирных домах.

Напомним

В ночь на 18 ноября неизвестные беспилотники атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС на оккупированной Донетчине. Это привело к обесточиванию многих населенных пунктов и остановке котельных и фильтровальных станций.

