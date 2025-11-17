В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
18 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Отключения продлятся с 00:00 до 23:59, охватывая от 1,5 до 4 очередей потребителей.
В большинстве регионов Украины завтра в течение суток будут действовать графики - будут отключать от 1,5 до 4 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 18 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 4 очередей
• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей
В компании подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
рф атаковала энергетику в 5 областях, графики отключений круглосуточно - Минэнерго17.11.25, 09:52 • 2148 просмотров