В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать

В большинстве регионов Украины завтра в течение суток будут действовать графики - будут отключать от 1,5 до 4 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 18 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты - говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 4 очередей

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей

В компании подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - резюмировали в Укрэнерго.

рф атаковала энергетику в 5 областях, графики отключений круглосуточно - Минэнерго