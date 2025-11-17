В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Київ • УНН
18 листопада в більшості регіонів України застосовуватимуться графіки обмеження споживання електроенергії. Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59, охоплюючи від 1,5 до 4 черг споживачів.
У більшості регіонів України завтра протягом доби діятимуть графіки - вимикатимуть від 1,5 до 4 черг, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 18 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів
У компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
