Херсон залишився без світла: частина міста знеструмлена через російський обстріл

17 листопада, 16:21 • 20447 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 41838 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 35574 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 36305 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 32755 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 23936 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 59452 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26651 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20140 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22724 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 59453 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 91617 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 84116 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 141332 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 118604 перегляди
Херсон залишився без світла: частина міста знеструмлена через російський обстріл

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

18 листопада Херсон частково знеструмлений через російський обстріл. Можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Херсон залишився без світла: частина міста знеструмлена через російський обстріл

У вівторок, 18 листопада місто Херсон частково залишився без електроенергії внаслідок російського обстрілу. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Херсонської міської військової адміністрації (Херсонської міської ради).

Внаслідок російського обстрілу частково знеструмлено всі райони Херсона. Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи

- йдеться у дописі.

В адміністрації також попередили, що можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Нагадаємо

У ніч на 18 листопада невідомі безпілотники атакували Зуївську та Старобешівську ТЕС на окупованій Донеччині. Це призвело до знеструмлення багатьох населених пунктів та зупинки котелень і фільтрувальних станцій.

В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть17.11.25, 17:21

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Херсон