Херсон залишився без світла: частина міста знеструмлена через російський обстріл
Київ • УНН
18 листопада Херсон частково знеструмлений через російський обстріл. Можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.
У вівторок, 18 листопада місто Херсон частково залишився без електроенергії внаслідок російського обстрілу. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Херсонської міської військової адміністрації (Херсонської міської ради).
Внаслідок російського обстрілу частково знеструмлено всі райони Херсона. Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи
В адміністрації також попередили, що можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.
Нагадаємо
У ніч на 18 листопада невідомі безпілотники атакували Зуївську та Старобешівську ТЕС на окупованій Донеччині. Це призвело до знеструмлення багатьох населених пунктів та зупинки котелень і фільтрувальних станцій.
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть17.11.25, 17:21 • 20450 переглядiв