Херсон залишився без світла: частина міста знеструмлена через російський обстріл

У вівторок, 18 листопада місто Херсон частково залишився без електроенергії внаслідок російського обстрілу. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Херсонської міської військової адміністрації (Херсонської міської ради).

Внаслідок російського обстрілу частково знеструмлено всі райони Херсона. Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи - йдеться у дописі.

В адміністрації також попередили, що можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Нагадаємо

У ніч на 18 листопада невідомі безпілотники атакували Зуївську та Старобешівську ТЕС на окупованій Донеччині. Це призвело до знеструмлення багатьох населених пунктів та зупинки котелень і фільтрувальних станцій.

