Харьков под атакой дронов: трое пострадавших, среди них две девушки-подростка
Киев • УНН
Руководитель ОВА сообщил о трех пострадавших в результате 8 ударов дронами по Шевченковскому району Харькова. Среди раненых девушки 12 и 17 лет.
В результате атаки вражескими беспилотниками на Харьков пострадали 3 человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, среди пострадавших - девушки 12 и 17 лет.
Медики оказывают всю необходимую помощь
Он уточнил, что враг нанес 8 ударов вражескими дронами по Шевченковскому району Харькова.
В свою очередь городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара вражеских беспилотников по городу "в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - имеем попадание во двор многоэтажки".
"Известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены", - констатировал Терехов.
Напомним
Вечером в четверг, 19 июня, Харьков был атакован вражескими беспилотниками. Взрывы прозвучали в Киевском районе города.
Также сообщалось, что на гражданском предприятии в Харькове, которое попало под атаку россии в ночь на 7 июня, только накануне, 19 июня, ликвидировали пожар. Местным пожарным помогали коллеги из других областей.
Атака рф на Харьков 7 июня: нашли тело шестой жертвы, поисковая операция завершена12.06.25, 22:15 • 3740 просмотров