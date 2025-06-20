Харьков под атакой дронов: трое пострадавших, среди них две девушки-подростка

В результате атаки вражескими беспилотниками на Харьков пострадали 3 человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших - девушки 12 и 17 лет.

Медики оказывают всю необходимую помощь - написал Синегубов в Telegram.

Он уточнил, что враг нанес 8 ударов вражескими дронами по Шевченковскому району Харькова.

В свою очередь городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара вражеских беспилотников по городу "в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - имеем попадание во двор многоэтажки".

"Известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены", - констатировал Терехов.

Напомним

Вечером в четверг, 19 июня, Харьков был атакован вражескими беспилотниками. Взрывы прозвучали в Киевском районе города.

Также сообщалось, что на гражданском предприятии в Харькове, которое попало под атаку россии в ночь на 7 июня, только накануне, 19 июня, ликвидировали пожар. Местным пожарным помогали коллеги из других областей.

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