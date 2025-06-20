Харків під атакою дронів: троє постраждалих, серед них двоє дівчат-підлітків
Київ • УНН
Керівник ОВА повідомив про трьох постраждалих внаслідок 8 ударів дронами по Шевченківському району Харкова. Серед поранених дівчата 12 та 17 років.
Внаслідок атаки ворожими безпілотниками на Харків постраждали 3 людини. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його словами, серед постраждалих - дівчата 12 та 17 років.
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Він уточнив, що ворог наніс 8 ударів ворожими дронами по Шевченківському району Харкова.
У свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожих безпілотників по місту "в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки".
"Відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені", - констатував Терехов.
Нагадаємо
Ввечері у четвер, 19 червня, Харків був атакований ворожими безпілотниками. Вибухи пролунали у Київському районі міста.
Також повідомлялося, що на цивільному підприємстві у Харкові, що потрапило під атаку росії у ніч на 7 червня, тільки напередодні, 19 червня, ліквідували пожежу. Місцевим вогнеборцям допомагали колеги з інших областей.
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