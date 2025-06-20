Харків під атакою дронів: троє постраждалих, серед них двоє дівчат-підлітків

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
17:11 • 15386 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 49845 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 67078 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 67050 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 74394 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
19 червня, 10:50 • 148522 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 69066 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 146844 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 229083 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 94415 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
64%
747мм
Популярнi новини
Іран вперше атакував Ізраїль касетною ракетою - ЗМІ19 червня, 14:47 • 5292 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 36498 перегляди
Цинізм без меж: росія передає Україні тіла власних військових разом з полеглими захисниками 19 червня, 14:57 • 4360 перегляди
Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" - ЗМІ19 червня, 16:54 • 4588 перегляди
Загибель 7-річної Соломії Тарасюк в Одесі поліція кваліфікувала як вбивство і почала розслідування18:13 • 5028 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 107353 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19 червня, 12:22 • 120956 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати19 червня, 10:50 • 148522 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 177832 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 188573 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 36568 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 61324 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 183657 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 258427 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 230574 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Харків під атакою дронів: троє постраждалих, серед них двоє дівчат-підлітків

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Керівник ОВА повідомив про трьох постраждалих внаслідок 8 ударів дронами по Шевченківському району Харкова. Серед поранених дівчата 12 та 17 років.

Харків під атакою дронів: троє постраждалих, серед них двоє дівчат-підлітків

Внаслідок атаки ворожими безпілотниками на Харків постраждали 3 людини. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед постраждалих - дівчата 12 та 17 років.

Медики надають всю необхідну допомогу

- написав Синєгубов у Telegram.

Він уточнив, що ворог наніс 8 ударів ворожими дронами по Шевченківському району Харкова.

У свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожих безпілотників по місту "в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки".

"Відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені", - констатував Терехов.

Нагадаємо

Ввечері у четвер, 19 червня, Харків був атакований ворожими безпілотниками. Вибухи пролунали у Київському районі міста.

Також повідомлялося, що на цивільному підприємстві у Харкові, що потрапило під атаку росії у ніч на 7 червня, тільки напередодні, 19 червня, ліквідували пожежу. Місцевим вогнеборцям допомагали колеги з інших областей.

Атака рф на Харків 7 червня: знайшли тіло шостої жертви, пошукову операцію завершено12.06.25, 22:15 • 3740 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9