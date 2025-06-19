Харків під атакою дронів: пролунали вибухи у Київському районі
Київ • УНН
Харків зазнав атаки ворожих безпілотників увечері 19 червня, вибухи чули в Київському районі. Міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов закликали мешканців залишатися в безпечних місцях.
У Харкові ввечері у четвер, 19 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, за поперпедньою інформацією, вибухи пролунали у Київському районі міста.
Над містом ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні!
У свою чергу керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що Харків перебуває під атакою ворожих безпілотників!
"У деяких районах міста було чутно вибухи. Залишайтесь у безпечних місцях. Загроза зберігається", - зазначив Синєгубов.
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На цивільному підприємстві у Харкові, що потрапило під атаку росії у ніч на 7 червня, тільки сьогодні, 19 червня, ліквідували пожежу. Місцевим вогнеборцям допомагали колеги з інших областей.
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