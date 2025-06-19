У Харкові після 12 днів боротьби з вогнем загасили пожежу на цивільному підприємстві, атакованому рф 7 червня - Терехов

На цивільному підприємстві у Харкові, що потрапило під атаку росії у ніч на 7 червня, тільки сьогодні, 19 червня, ліквідували пожежу. Місцевим вогнеборцям допомагали колеги з інших областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова та ДСНС у Харківській області.

Деталі

Пошукова операція на місці влучання вибухівки у приміщення цивільного підприємства у Київському районі Харкова тривала майже 6 дів.

На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка. Внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з під-уламків було піднято шість тіл загиблих цивільних людей - написав Терехов.

Увечері 12 червня, під час розбору завалів рятувальники виявили тіло шостого загиблого.

З-під завалів вилучено тіла 6 загиблих: 3 чоловіків та 3 жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій - повідомили у ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо

У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по цивільному об'єкту в Харкові. Унаслідок атаки зруйновано, зокрема, кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій, виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

53 БпЛА, 4 КАБи, загиблі, поранені, численні руйнування: наслідки наймасштабнішої атаки на Харків 7 червня (фото, відео)