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У Харкові після 12 днів боротьби з вогнем загасили пожежу на цивільному підприємстві, атакованому рф 7 червня - Терехов

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

Протягом 12 днів тривало гасіння пожежі на цивільному підприємстві у Києвському районі Харкова, яке постраждало від російського удару 7 червня. Під час розбору завалів знайшли тіла шістьох цивільних осіб.

У Харкові після 12 днів боротьби з вогнем загасили пожежу на цивільному підприємстві, атакованому рф 7 червня - Терехов

На цивільному підприємстві у Харкові, що потрапило під атаку росії у ніч на 7 червня, тільки сьогодні, 19 червня, ліквідували пожежу. Місцевим вогнеборцям допомагали колеги з інших областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова та ДСНС у Харківській області. 

Деталі

Пошукова операція на місці влучання вибухівки у приміщення цивільного підприємства у Київському районі Харкова тривала майже 6 дів.

На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка. Внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з під-уламків було піднято шість тіл загиблих цивільних людей

- написав Терехов.

Увечері 12 червня, під час розбору завалів рятувальники виявили тіло шостого загиблого. 

З-під завалів вилучено тіла 6 загиблих: 3 чоловіків та 3 жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій

- повідомили у ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо

У ніч на 7 червня російські війська завдали масованого удару по цивільному об'єкту в Харкові. Унаслідок атаки зруйновано, зокрема, кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій, виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

53 БпЛА, 4 КАБи, загиблі, поранені, численні руйнування: наслідки наймасштабнішої атаки на Харків 7 червня (фото, відео)07.06.25, 08:23 • 5574 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Ігор Терехов
Харків
Tesla
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