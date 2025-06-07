53 БпЛА, 4 КАБи, загиблі, поранені, численні руйнування: наслідки наймасштабнішої атаки на Харків 7 червня (фото, видео)

У ніч проти суботи, 7 червня росія атакувала Харків 53 БпЛА типу "Шахед", 4 КАБами і ракетою. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 3 людей, 18 постраждало. Зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків. Рятувальники показали наслідки нічної атаки на місто. Про це інформують мер міста Ігор Терехов, очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

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Сьогодні ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

Один із ударів влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів - йдеться у дописі ДСНС.

"Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи. Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим", - повідомили рятувальники.

За словами очільника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, у Київському районі міста попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 м.кв. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди.

Влучання БпЛА в дерево біля двоповерхового житлового будинку. Влучання БпЛА в приватний будинок з послідуючим загоранням на площі 10м.кв. Влучання БпЛА в землю. Спалахнула господарча споруда на площі 10 м.кв - написав він у своєму Telegram-каналі.

В Основ'янському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА в 9-ти поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м.кв. З-під завалів деблокували жінку. Також горіли два автомобілі.

Також на околиці Харкова внаслідок влучання 3 БпЛА типу "Шахед" в покинуту будівлю коровника та 5 БпЛА на відкриту територію - спалахнула пожежа - поінформував Синєгубов.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що за попередніми даними, внаслідок терористичного обстрілу Харкова, зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 3 людей, 18 постраждало.

"Двоє загиблих із 9-типоверхової будівлі, ще одна людина - з приватного сектору", - додали в ДСНС

Нагадаємо

У ніч проти 07 червня росія здійснила найпотужнішу комбіновану атаку на Харків за весь час повномасштабної війни. У місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Є постраждалі, серед них півторамісячне немовля. Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.