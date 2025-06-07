53 БПЛА, 4 КАБа, погибшие, раненые, многочисленные разрушения: последствия самой масштабной атаки на Харьков 7 июня (фото, видео)

В ночь на субботу, 7 июня россия атаковала Харьков 53 БпЛА типа "Шахед", 4 КАБами и ракетой. В результате вражеского обстрела погибли 3 человека, 18 пострадали. Зафиксированы повреждения 18 многоквартирных домов. Спасатели показали последствия ночной атаки на город. Об этом информируют мэр города Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

Сегодня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, вызвав разрушения и пожары.

Один из ударов попал в жилую 9-этажку, где загорелись квартиры на верхних этажах. Спасатели ГСЧС спасли женщину из-под завалов - говорится в сообщении ГСЧС.

"Обстрелы также повредили частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. На местах попаданий работают спасатели, психологи, пиротехники и кинологи. Развернута мобильная палатка ГСЧС для оказания помощи пострадавшим", - сообщили спасатели.

По словам главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в Киевском районе города предварительно, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 м.кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.

Попадание БпЛА в дерево возле двухэтажного жилого дома. Попадание БпЛА в частный дом с последующим возгоранием на площади 10м.кв. Попадание БпЛА в землю. Вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м.кв - написал он в своем Telegram-канале.

В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА в 9-ти этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9 этаже на площади 600 м.кв. Из-под завалов деблокировали женщину. Также горели два автомобиля.

Также на окраине Харькова в результате попадания 3 БпЛА типа "Шахед" в заброшенное здание коровника и 5 БпЛА на открытую территорию - вспыхнул пожар - проинформировал Синегубов.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что по предварительным данным, в результате террористического обстрела Харькова, зафиксированы повреждения 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных усадеб.

По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела погибли 3 человека, 18 пострадали.

"Двое погибших из 9-тиэтажного здания, еще один человек - из частного сектора", - добавили в ГСЧС

Напомним

В ночь на 07 июня россия совершила самую мощную комбинированную атаку на Харьков за все время полномасштабной войны. В городе прогремело не менее 40 взрывов. Есть пострадавшие, среди них полуторамесячный младенец. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.