53 БПЛА, 4 КАБа, погибшие, раненые, многочисленные разрушения: последствия самой масштабной атаки на Харьков 7 июня (фото, видео)

$41.470.01
47.380.18
ukenru
День Святой Троицы: дата, традиции и запреты
05:00 • 9400 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 31986 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 69899 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 51930 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 115545 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 94164 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 100221 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 135995 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 166554 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 121056 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
61%
751мм
Популярные новости

В Киеве до конца суток на основных сетях АЗС будет действовать скидка на топливо

6 июня, 20:10 • 6958 просмотра

Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку в Сумской области и продвинулись возле еще трех населенных пунктов - DeepState

6 июня, 20:26 • 12035 просмотра

"ПриватБанк" предупредил о технических работах: что известно

6 июня, 20:38 • 8734 просмотра

Украинские дроны атаковали Москву

01:35 • 23031 просмотра

Вражеский удар по Харькову: 3 погибших, 17 пострадавших, среди них дети (обновляется)

02:40 • 9154 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

05:00 • 9400 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 53883 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 57513 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 102291 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 115545 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 69899 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 104462 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 147853 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 109850 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 150285 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

53 БПЛА, 4 КАБа, погибшие, раненые, многочисленные разрушения: последствия самой масштабной атаки на Харьков 7 июня (фото, видео)

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

Ночью 7 июня россия атаковала Харьков дронами и ракетами, вызвав гибель 3 человек и ранения 18. Повреждены многоэтажки, частные дома и гражданское предприятие.

53 БПЛА, 4 КАБа, погибшие, раненые, многочисленные разрушения: последствия самой масштабной атаки на Харьков 7 июня (фото, видео)

В ночь на субботу, 7 июня россия атаковала Харьков 53 БпЛА типа "Шахед", 4 КАБами и ракетой. В результате вражеского обстрела погибли 3 человека, 18 пострадали. Зафиксированы повреждения 18 многоквартирных домов. Спасатели показали последствия ночной атаки на город. Об этом информируют мэр города Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

Сегодня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, вызвав разрушения и пожары.

Один из ударов попал в жилую 9-этажку, где загорелись квартиры на верхних этажах. Спасатели ГСЧС спасли женщину из-под завалов

- говорится в сообщении ГСЧС.

"Обстрелы также повредили частный сектор, гражданское предприятие и другие объекты. На местах попаданий работают спасатели, психологи, пиротехники и кинологи. Развернута мобильная палатка ГСЧС для оказания помощи пострадавшим", - сообщили спасатели.

По словам главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в Киевском районе города предварительно, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 м.кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.

Попадание БпЛА в дерево возле двухэтажного жилого дома. Попадание БпЛА в частный дом с последующим возгоранием на площади 10м.кв. Попадание БпЛА в землю. Вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м.кв

- написал он в своем Telegram-канале.

В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА в 9-ти этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9 этаже на площади 600 м.кв. Из-под завалов деблокировали женщину. Также горели два автомобиля.

Также на окраине Харькова в результате попадания 3 БпЛА типа "Шахед" в заброшенное здание коровника и 5 БпЛА на открытую территорию - вспыхнул пожар 

- проинформировал Синегубов.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что по предварительным данным, в результате террористического обстрела Харькова, зафиксированы повреждения 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных усадеб.

По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела погибли 3 человека, 18 пострадали.

"Двое погибших из 9-тиэтажного здания, еще один человек - из частного сектора", - добавили в ГСЧС

Напомним

В ночь на 07 июня россия совершила самую мощную комбинированную атаку на Харьков за все время полномасштабной войны. В городе прогремело не менее 40 взрывов. Есть пострадавшие, среди них полуторамесячный младенец. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шахед-136
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9