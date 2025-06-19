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В Харькове после 12 дней борьбы с огнем потушили пожар на гражданском предприятии, атакованном рф 7 июня - Терехов

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

В течение 12 дней продолжалось тушение пожара на гражданском предприятии в Киевском районе Харькова, которое пострадало от российского удара 7 июня. Во время разбора завалов нашли тела шестерых гражданских лиц.

В Харькове после 12 дней борьбы с огнем потушили пожар на гражданском предприятии, атакованном рф 7 июня - Терехов

На гражданском предприятии в Харькове, которое подверглось атаке россии в ночь на 7 июня, только сегодня, 19 июня, ликвидировали пожар. Местным пожарным помогали коллеги из других областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на харьковского городского голову Игоря Терехова и ГСЧС в Харьковской области. 

Детали

Поисковая операция на месте попадания взрывчатки в помещение гражданского предприятия в Киевском районе Харькова продолжалась почти 6 суток.

На гражданском предприятии, которое подверглось вражескому удару в ночь на 7 июня, сегодня, наконец, окончательно потушили пожар. Работы по его тушению продолжались 12 дней, на месте пожара работали пожарные, была задействована коммунальная техника. В результате удара несколько дней продолжалась поисковая операция, из-под обломков были подняты шесть тел погибших гражданских людей

- написал Терехов.

Вечером 12 июня, во время разбора завалов спасатели обнаружили тело шестого погибшего. 

Из-под завалов изъяты тела 6 погибших: 3 мужчин и 3 женщин. Всего демонтировано более 70 тонн бетонных и металлических конструкций

- сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Напомним

В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки разрушены, в частности, несколько производственных зданий, произошли обрушения конструкций, возникли масштабные пожары. Спасателям удалось спасти двух человек.

53 БПЛА, 4 КАБа, погибшие, раненые, многочисленные разрушения: последствия самой масштабной атаки на Харьков 7 июня (фото, видео)07.06.25, 08:23 • 5574 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Игорь Терехов
Харьков
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