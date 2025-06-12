Атака рф на Харків 7 червня: знайшли тіло шостої жертви, пошукову операцію завершено
Київ • УНН
У Харкові завершили пошукову операцію на місці суботнього удару по підприємству, де знайшли тіло шостої людини. Росія атакувала місто дронами, авіабомбами та ракетою.
У Харкові на місці суботнього удару по підприємству знайшли тіло шостої людини, пошукову операцію закінчено. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою. Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, закінчено
Контекст
За даними прокуратури, 7 червня орієнтовно з 03:00 до 05:00 збройні сили рф здійснили комбіновану масштабну атаку по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету. Спочатку було відомо про трьох загиблих, понад 20 постраждалих, серед них двох дітей.
В ОВА повідомляли, що під завалами могли перебувати 6 людей - працівники пошкодженого підприємства, які не виходять на зв’язок.