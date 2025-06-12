Атака рф на Харьков 7 июня: нашли тело шестой жертвы, поисковая операция завершена

В Харькове на месте субботнего удара по предприятию нашли тело шестого человека, поисковая операция закончена. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Только что на месте субботнего удара по гражданскому предприятию найдено тело шестого человека, который считался пропавшим. Поисковая операция, которая продолжалась несколько последних дней, закончена - сообщил Техеров.

Контекст

По данным прокуратуры, 7 июня ориентировочно с 03:00 до 05:00 вооруженные силы рф совершили комбинированную масштабную атаку по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету. Сначала было известно о трех погибших, более 20 пострадавших, среди них двое детей.

В ОВА сообщали, что под завалами могли находиться 6 человек - работники поврежденного предприятия, которые не выходят на связь.