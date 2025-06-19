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Харьков под атакой дронов: прогремели взрывы в Киевском районе

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Харьков подвергся атаке вражеских беспилотников вечером 19 июня, взрывы слышали в Киевском районе. Мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов призвали жителей оставаться в безопасных местах.

Харьков под атакой дронов: прогремели взрывы в Киевском районе

В Харькове вечером в четверг, 19 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительной информации, взрывы прогремели в Киевском районе города.

Над городом еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны!

- написал Терехов в Telegram.

В свою очередь руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что Харьков находится под атакой вражеских беспилотников!

"В некоторых районах города были слышны взрывы. Оставайтесь в безопасных местах. Угроза сохраняется", - отметил Синегубов.

Напомним

На гражданском предприятии в Харькове, которое попало под атаку россии в ночь на 7 июня, только сегодня, 19 июня, ликвидировали пожар. Местным пожарным помогали коллеги из других областей.

Атака рф на Харьков 7 июня: нашли тело шестой жертвы, поисковая операция завершена12.06.25, 22:15 • 3740 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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