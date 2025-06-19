Харьков под атакой дронов: прогремели взрывы в Киевском районе

В Харькове вечером в четверг, 19 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, по предварительной информации, взрывы прогремели в Киевском районе города.

Над городом еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны! - написал Терехов в Telegram.

В свою очередь руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что Харьков находится под атакой вражеских беспилотников!

"В некоторых районах города были слышны взрывы. Оставайтесь в безопасных местах. Угроза сохраняется", - отметил Синегубов.

Напомним

На гражданском предприятии в Харькове, которое попало под атаку россии в ночь на 7 июня, только сегодня, 19 июня, ликвидировали пожар. Местным пожарным помогали коллеги из других областей.

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