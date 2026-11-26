Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о стремлении своей страны развивать сферу искусственного интеллекта (ИИ) во время главной российской конференции, посвящённой этой тематике. Он сообщил президенту рф владимиру путину, что российские компании "Сбербанк" и "Яндекс" могут свободно работать на рынке Казахстана, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Визит Токаева в москву состоялся через месяц после его встречи в Астане с генеральным директором компании Nvidia Дженсеном Хуангом. Во время этой встречи крупный казахстанский финансовый холдинг Freedom Holding объявил о размещении крупного заказа на чипы Nvidia модели B300.

Российские суперкомпьютеры построены на базе устаревших версий чипов Nvidia. россия пытается развивать собственную индустрию ИИ и догнать лидеров — США и Китай, однако из-за американских санкций, введённых в ответ на войну в Украине, импорт чипов американского производства, необходимых для обучения моделей ИИ, был прекращён.

Многие российские компании беспрепятственно работают в странах Центральной Азии, пользуясь тем, что эти государства сохраняют отношения с Западом, а также имеют тесные географические и деловые связи с Китаем. Углубление сотрудничества между россией и Казахстаном в сфере ИИ, а также расширение присутствия российских корпораций в этой постсоветской стране могут ещё больше усилить эту тенденцию.

"Мы рады видеть успехи российских компаний на нашем рынке; они могут рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку", — отметил Токаев в разговоре с путиным накануне конференции "AI Journey", организованной "Сбербанком" в москве.

Добавим

Токаев подчеркнул, что российская технологическая группа "Яндекс" является крупнейшим работодателем в Казахстане. В состав делегации, сопровождавшей президента в поездке в москву, вошли предприниматели, работающие в сфере ИИ, а также должностные лица, ответственные за это направление в Казахстане.

В четверг "Сбербанк" представил обновлённые версии своей модели искусственного интеллекта GigaChat и модели Kandinsky, предназначенной для генерации видео. Кроме того, Токаеву и путину продемонстрировали новое поколение человекоподобных роботов Grin, работающих на базе технологий ИИ.

россия не производит собственных передовых чипов, а её суперкомпьютеры, используемые для обучения моделей ИИ, были созданы ещё до начала войны в Украине и введения западных санкций. "Дефицит электроэнергии, состояние энергосетей и сложная компонентная база становятся "узкими местами" в технологической гонке. Преодоление этих барьеров требует новых масштабных инвестиций", — заявил путин на конференции.

Что ещё нужно знать

Новый российский указ позволяет компаниям из рф использовать центры обработки данных (ЦОД), расположенные за рубежом, при условии получения разрешения от спецслужб. путин подписал этот документ после того, как в начале года украинские беспилотники атаковали российские дата-центры и суперкомпьютеры.

"Сбербанк" и "Яндекс" публично не сообщили, планируют ли они в ответ перенести часть своих сервисов в дата-центры других стран, поскольку информация об инфраструктуре ЦОД российских компаний является конфиденциальной.

В мае глава "Сбербанка" Герман Греф посетил Китай, чтобы обсудить доступ к самым современным чипам китайского производства, однако, как сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ходом этих переговоров, они не дали конкретных результатов.

В четверг российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Греф, родившийся в советском Казахстане, также регулярно обсуждал вопросы развития искусственного интеллекта (ИИ) с Токаевым и часто посещал столицу Казахстана.

В "Сбербанке" эту информацию не прокомментировали.

Во время октябрьского визита Хуанга в Казахстан компания Freedom Holding, возглавляемая предпринимателем российского происхождения Тимуром Турловым — который в 2022 году отказался от российского гражданства и разорвал деловые связи с россией, — объявила о планах создать в Казахстане "суверенный хаб искусственного интеллекта" (Sovereign AI Hub) стоимостью 2 миллиарда долларов.

"Мы уже размещаем заказы на наш первый вычислительный кластер на базе новейших чипов Nvidia B300; он будет состоять из 300 серверов, а общий объем инвестиций достигнет сотен миллионов долларов", — отметил тогда Турлов.

Хуанг, который в этом месяце ушел в отставку, а впоследствии был восстановлен в должности генерального директора, также подтвердил во время октябрьского визита, что компания Nvidia инвестировала в казахстанский стартап Higgsfield, занимающийся генерацией видео с помощью ИИ. Это произошло в рамках раунда финансирования стартапа на сумму 400 миллионов долларов.