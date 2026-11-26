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У четвер президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про прагнення своєї країни розвивати сферу штучного інтелекту (ШІ) під час головної російської конференції, присвяченої цій тематиці. Він повідомив президенту рф володимиру путіну, що російські компанії "Сбербанк" і "Яндекс" можуть вільно працювати на ринку Казахстану, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Візит Токаєва до москви відбувся через місяць після його зустрічі в Астані з генеральним директором компанії Nvidia Дженсеном Хуангом. Під час цієї зустрічі великий казахстанський фінансовий холдинг Freedom Holding оголосив про розміщення великого замовлення на чипи Nvidia моделі B300.

Російські суперкомп’ютери побудовані на базі застарілих версій чипів Nvidia. росія намагається розвивати власну індустрію ШІ та наздогнати лідерів — США й Китай, проте через американські санкції, запроваджені у відповідь на війну в Україні, імпорт чипів виробництва США, необхідних для навчання моделей ШІ, було припинено.

Багато російських компаній безперешкодно працюють у країнах Центральної Азії, користуючись тим, що ці держави зберігають відносини із Заходом, а також мають тісні географічні та ділові зв’язки з Китаєм. Поглиблення співпраці між росією та Казахстаном у сфері ШІ, а також розширення присутності російських корпорацій у цій пострадянській країні можуть ще більше посилити цю тенденцію.

"Ми раді бачити успіхи російських компаній на нашому ринку; вони можуть розраховувати на нашу всебічну підтримку", — зазначив Токаєв у розмові з путіним напередодні конференції "AI Journey", організованої "Сбербанком" у москві.

Додамо

Токаєв підкреслив, що російська технологічна група "Яндекс" є найбільшим роботодавцем у Казахстані. До складу делегації, яка супроводжувала президента в поїздці до москви, увійшли підприємці, що працюють у сфері ШІ, а також посадовці, відповідальні за цей напрямок у Казахстані.

У четвер "Сбербанк" представив оновлені версії своєї моделі штучного інтелекту GigaChat та моделі Kandinsky, призначеної для генерації відео. Крім того, Токаєву та путіну продемонстрували нове покоління людиноподібних роботів Grin, що працюють на базі технологій ШІ.

росія не виробляє власних передових чипів, а її суперкомп’ютери, що використовуються для навчання моделей ШІ, були створені ще до початку війни в Україні та запровадження західних санкцій. "Дефіцит електроенергії, стан енергомереж і складна компонентна база стають "вузькими місцями" в технологічних перегонах. Подолання цих бар'єрів потребує нових масштабних інвестицій", — заявив путін на конференції.

Що ще треба знати

Новий російський указ дозволяє компаніям із рф використовувати центри обробки даних (ЦОД), розташовані за кордоном, за умови отримання дозволу від спецслужб. путін підписав цей документ після того, як на початку року українські безпілотники атакували російські дата-центри та суперкомп'ютери.

"Сбербанк" і "Яндекс" публічно не повідомили, чи планують вони у відповідь перенести частину своїх сервісів до дата-центрів в інших країнах, оскільки інформація про інфраструктуру ЦОД російських компаній є конфіденційною.

У травні голова "Сбербанку" Герман Греф відвідав Китай, щоб обговорити доступ до найсучасніших чипів китайського виробництва, проте, як повідомило агентству Reuters джерело, обізнане з перебігом цих переговорів, вони не дали конкретних результатів.

У четвер російська газета "Коммерсантъ" із посиланням на джерела повідомила, що Греф, який народився в радянському Казахстані, також регулярно обговорював питання розвитку штучного інтелекту (ШІ) з Токаєвим і часто відвідував столицю Казахстану.

У "Сбербанку" цю інформацію не прокоментували.

Під час жовтневого візиту Хуанга до Казахстану компанія Freedom Holding, очолювана підприємцем російського походження Тимуром Турловим — який у 2022 році відмовився від російського громадянства та розірвав ділові зв’язки з росією, — оголосила про плани створити в Казахстані "суверенний хаб штучного інтелекту" (Sovereign AI Hub) вартістю 2 мільярди доларів.

"Ми вже розміщуємо замовлення на наш перший обчислювальний кластер на базі новітніх чипів Nvidia B300; він складатиметься з 300 серверів, а загальний обсяг інвестицій сягне сотень мільйонів доларів", — зазначив тоді Турлов.

Хуанг, який цього місяця пішов у відставку, а згодом був поновлений на посаді генерального директора, також підтвердив під час жовтневого візиту, що компанія Nvidia інвестувала в казахстанський стартап Higgsfield, який займається генерацією відео за допомогою ШІ. Це відбулося в межах раунду фінансування стартапу на суму 400 мільйонів доларів.