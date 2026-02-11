Канцлер Австрии призвал ЕС срочно снизить цены на энергоносители для спасения промышленности
Киев • УНН
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости сделать вопрос стоимости энергии главным приоритетом саммита лидеров ЕС. Высокие тарифы на энергоносители ставят под угрозу конкурентоспособность промышленного сектора.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости сделать вопрос стоимости энергии главным приоритетом предстоящего саммита лидеров Евросоюза в Бельгии. По его словам, высокие тарифы на энергоносители являются ключевым фактором, который сдерживает развитие европейской экономики и ставит под угрозу конкурентоспособность промышленного сектора на мировом рынке. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
В интервью изданию Politico Кристиан Штокер подчеркнул, что нынешняя ситуация с ценами буквально "душит" предприятия во всем блоке. Он подчеркнул, что ни одна другая проблема не имеет такого масштабного негативного влияния на государства-члены ЕС одновременно.
Самой неотложной задачей является снижение цен на энергоносители
Он добавил, что без решительных шагов Брюсселя европейская промышленность рискует потерять свои позиции.
Призыв Штокера прозвучал на фоне подготовки к неформальному саммиту в Бельгии, где лидеры ЕС планируют обсудить стратегии экономического роста и укрепления независимости блока. Австрийский лидер присоединился к группе европейских политиков, среди которых премьеры Чехии и Венгрии, критикующих чрезмерно жесткие экологические нормы, которые, по их мнению, искусственно завышают стоимость ресурсов.
Пересмотр экологического курса и промышленные квоты
Канцлер Австрии подверг критике подход к реализации "Зеленого соглашения" (Green Deal), назвав его в текущем виде нестабильным. Штокер отметил, что в его стране сокращение выбросов CO2 произошло в основном из-за падения объемов промышленного производства, а не благодаря технологическому прогрессу.
Стать более экологичным не может быть нашей целью, если это означает стать беднее
Венгрия подала иск из-за запрета импорта российского газа02.02.26, 17:51 • 3679 просмотров