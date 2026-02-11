$43.030.02
Канцлер Австрии призвал ЕС срочно снизить цены на энергоносители для спасения промышленности

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости сделать вопрос стоимости энергии главным приоритетом саммита лидеров ЕС. Высокие тарифы на энергоносители ставят под угрозу конкурентоспособность промышленного сектора.

Канцлер Австрии призвал ЕС срочно снизить цены на энергоносители для спасения промышленности

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о необходимости сделать вопрос стоимости энергии главным приоритетом предстоящего саммита лидеров Евросоюза в Бельгии. По его словам, высокие тарифы на энергоносители являются ключевым фактором, который сдерживает развитие европейской экономики и ставит под угрозу конкурентоспособность промышленного сектора на мировом рынке. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В интервью изданию Politico Кристиан Штокер подчеркнул, что нынешняя ситуация с ценами буквально "душит" предприятия во всем блоке. Он подчеркнул, что ни одна другая проблема не имеет такого масштабного негативного влияния на государства-члены ЕС одновременно.

Самой неотложной задачей является снижение цен на энергоносители

– сказал канцлер.

Он добавил, что без решительных шагов Брюсселя европейская промышленность рискует потерять свои позиции.

Призыв Штокера прозвучал на фоне подготовки к неформальному саммиту в Бельгии, где лидеры ЕС планируют обсудить стратегии экономического роста и укрепления независимости блока. Австрийский лидер присоединился к группе европейских политиков, среди которых премьеры Чехии и Венгрии, критикующих чрезмерно жесткие экологические нормы, которые, по их мнению, искусственно завышают стоимость ресурсов.

Пересмотр экологического курса и промышленные квоты

Канцлер Австрии подверг критике подход к реализации "Зеленого соглашения" (Green Deal), назвав его в текущем виде нестабильным. Штокер отметил, что в его стране сокращение выбросов CO2 произошло в основном из-за падения объемов промышленного производства, а не благодаря технологическому прогрессу.

Стать более экологичным не может быть нашей целью, если это означает стать беднее

– констатировал глава правительства.

Венгрия подала иск из-за запрета импорта российского газа02.02.26, 17:51 • 3679 просмотров

