Канцлер Австрії закликав ЄС терміново знизити ціни на енергоносії для порятунку промисловості

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про необхідність зробити питання вартості енергії головним пріоритетом майбутнього саміту лідерів Євросоюзу в Бельгії. За його словами, високі тарифи на енергоносії є ключовим фактором, який стримує розвиток європейської економіки та ставить під загрозу конкурентоспроможність промислового сектору на світовому ринку. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю виданню Politico Крістіан Штокер наголосив, що нинішня ситуація з цінами буквально "душить" підприємства в усьому блоці. Він підкреслив, що жодна інша проблема не має такого масштабного негативного впливу на держави-члени ЄС одночасно.

Найнагальнішим завданням є зниження цін на енергоносії – сказав канцлер.

Він додав, що без рішучих кроків Брюсселя європейська промисловість ризикує втратити свої позиції.

Заклик Штокера пролунав на тлі підготовки до неформального саміту в Бельгії, де лідери ЄС планують обговорити стратегії економічного зростання та зміцнення незалежності блоку. Австрійський лідер приєднався до групи європейських політиків, серед яких прем'єри Чехії та Угорщини, що критикують надмірно жорсткі екологічні норми, які, на їхню думку, штучно завищують вартість ресурсів.

Перегляд екологічного курсу та промислові квоти

Канцлер Австрії піддав критиці підхід до реалізації "Зеленої угоди" (Green Deal), назвавши її в поточному вигляді нестабільною. Штокер зазначив, що в його країні скорочення викидів CO2 відбулося здебільшого через падіння обсягів промислового виробництва, а не завдяки технологічному прогресу.

Стати більш екологічним не може бути нашою метою, якщо це означає стати біднішим – констатував глава уряду.

