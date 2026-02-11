Канцлер Австрії закликав ЄС терміново знизити ціни на енергоносії для порятунку промисловості

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 2718 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 7074 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 12628 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 16123 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 15925 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 14761 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18019 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23329 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15874 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25801 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МОК дозволив італійському сноубордисту виступати у шоломі із російським прапором10 лютого, 13:54 • 5014 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 18867 перегляди
МОК відповів українському скелетоністу щодо "шолома пам’яті" на Олімпіаді - 2026 : що дозволили, а що заборонили Photo10 лютого, 15:05 • 5162 перегляди
Туреччина заявила, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран10 лютого, 17:07 • 3250 перегляди
Поплавський залишає посаду ректора університету культури10 лютого, 17:21 • 7194 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 18883 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25801 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 23415 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 39858 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 47659 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Джей Ді Венс
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Бельгія
Богодухів
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 20639 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 22482 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 22258 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 48138 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 49944 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp
Ракетний комплекс "Тор"

Канцлер Австрії закликав ЄС терміново знизити ціни на енергоносії для порятунку промисловості

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про необхідність зробити питання вартості енергії головним пріоритетом саміту лідерів ЄС. Високі тарифи на енергоносії ставлять під загрозу конкурентоспроможність промислового сектору.

Канцлер Австрії закликав ЄС терміново знизити ціни на енергоносії для порятунку промисловості

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про необхідність зробити питання вартості енергії головним пріоритетом майбутнього саміту лідерів Євросоюзу в Бельгії. За його словами, високі тарифи на енергоносії є ключовим фактором, який стримує розвиток європейської економіки та ставить під загрозу конкурентоспроможність промислового сектору на світовому ринку. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю виданню Politico Крістіан Штокер наголосив, що нинішня ситуація з цінами буквально "душить" підприємства в усьому блоці. Він підкреслив, що жодна інша проблема не має такого масштабного негативного впливу на держави-члени ЄС одночасно.

Найнагальнішим завданням є зниження цін на енергоносії

– сказав канцлер.

Він додав, що без рішучих кроків Брюсселя європейська промисловість ризикує втратити свої позиції.

Заклик Штокера пролунав на тлі підготовки до неформального саміту в Бельгії, де лідери ЄС планують обговорити стратегії економічного зростання та зміцнення незалежності блоку. Австрійський лідер приєднався до групи європейських політиків, серед яких прем'єри Чехії та Угорщини, що критикують надмірно жорсткі екологічні норми, які, на їхню думку, штучно завищують вартість ресурсів.

Перегляд екологічного курсу та промислові квоти

Канцлер Австрії піддав критиці підхід до реалізації "Зеленої угоди" (Green Deal), назвавши її в поточному вигляді нестабільною. Штокер зазначив, що в його країні скорочення викидів CO2 відбулося здебільшого через падіння обсягів промислового виробництва, а не завдяки технологічному прогресу.

Стати більш екологічним не може бути нашою метою, якщо це означає стати біднішим

– констатував глава уряду.

Угорщина подала позов через заборону імпорту російського газу02.02.26, 17:51 • 3679 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Електроенергія
Австрія
Європейський Союз
Бельгія
Чехія
Угорщина