Как украинцам за рубежом установить инвалидность в рамках реформы МСЭК? В Минздраве дали разъяснения

В Министерстве здравоохранения разъяснили, как украинцам за рубежом установить инвалидность в рамках реформы медико-социальной экспертизы, которая была ликвидирована, передает УНН.

Реформа системы медико-социальной экспертизы в Украине предусматривает доступность услуг для граждан независимо от их места пребывания, в том числе за рубежом. Благодаря внедрению новых подходов к оценке состояния здоровья, лица, временно или постоянно находящиеся за пределами страны, смогут получить необходимую поддержку и правовую помощь - заявили в Минздраве.

Отмечается, что украинцы, которые находятся в государствах, с которыми заключены межгосударственные соглашения о социальном обеспечении (Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Испания, Португалия), предусмотрен такой механизм:

передача медицинских формуляров: уполномоченный орган страны пребывания гражданина Украины передает медицинские документы в Пенсионный фонд Украины;

рассмотрение документов в Украине: Пенсионный фонд Украины направляет медицинские формуляры в Министерство здравоохранения, где их рассматривают экспертные команды Центра оценки функционального состояния лиц;

перевод документов: Центр оценивания функционального состояния лиц обеспечивает проведение перевода документов на украинский язык;

соответствие международным стандартам: медицинские документы должны соответствовать стандартам, таким как Международная классификация болезней (МКБ-10).

формат оценивания: оценивание может проводиться заочно или с использованием телемедицины, в зависимости от конкретной ситуации.

Украинцы, которые находятся в странах, с которыми не заключены межгосударственные соглашения о социальном обеспечении, процесс оценивания остается доступным по стандартной процедуре:

подготовка медицинских документов: в медицинских документах должен быть указан диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), степень функциональных нарушений, данные лабораторных и функциональных обследований (выписки стационарного больного, консультации, обследования и т.д.);

перевод документов: документы нужно перевести на украинский язык и заверить правильность перевода;

передача документов: переведенные документы могут быть отправлены по почте или переданы лечащему врачу через технические средства электронных коммуникаций. На основании полученных медицинских документов лечащий врач сможет сформировать направление на проведение оценки;

решение об оценке: на основании полученных документов экспертная команда в Украине проведет оценку повседневного функционирования, которое может состояться заочно или с использованием телемедицины.

В Минздраве отметили, что документы, выданные в РФ и Беларуси не принимаются к рассмотрению.

Напомним

С 1 января 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую будут проводить экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы будет ликвидирована.