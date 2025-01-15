Як українцям за кордоном встановити інвалідність в рамках реформи МСЕК? У МОЗ дали роз'яснення
Київ • УНН
З 2025 року в Україні діє нова система оцінювання функціонального стану замість МСЕК. Українці за кордоном можуть пройти оцінювання дистанційно за спеціальною процедурою.
У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, як українцям за кордоном встановити інвалідність в рамках реформи медико-соціальної експертизи, яка була ліквідована, передає УНН.
Реформа системи медико-соціальної експертизи в Україні передбачає доступність послуг для громадян незалежно від їхнього місця перебування, у тому числі за кордоном. Завдяки впровадженню нових підходів до оцінювання стану здоров’я, особи, які тимчасово чи постійно перебувають за межами країни, зможуть отримати необхідну підтримку та правову допомогу
Зазначається, що українці, які перебувають у державах, з якими укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення (Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія, Португалія), передбачено такий механізм:
передача медичних формулярів: уповноважений орган країни перебування громадянина України передає медичні документи до Пенсійного фонду України;
розгляд документів в Україні: Пенсійний фонд України надсилає медичні формуляри до Міністерства охорони здоров’я, де їх розглядають експертні команди Центру оцінювання функціонального стану осіб;
переклад документів: Центр оцінювання функціонального стану осіб забезпечує проведення перекладу документів українською мовою;
відповідність міжнародним стандартам: медичні документи мають відповідати стандартам, таким як Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10).
формат оцінювання: оцінювання може проводитися заочно або з використанням телемедицини, залежно від конкретної ситуації.
Українці, які перебувають у країнах, з якими не укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення, процес оцінювання залишається доступним за стандартною процедурою:
підготовка медичних документів: у медичних документах має бути зазначено діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), ступінь функціональних порушень, дані лабораторних та функціональних обстежень (виписки стаціонарного хворого, консультації, обстеження тощо);
переклад документів: документи потрібно перекласти українською мовою та засвідчити правильність перекладу;
передача документів: перекладені документи можуть бути надіслані поштою або передані до лікуючого лікаря через технічні засоби електронних комунікацій. На підставі отриманих медичних документів лікуючий лікар зможе сформувати направлення на проведення оцінювання;
рішення про оцінювання: на підставі отриманих документів експертна команда в Україні проведе оцінювання повсякденного функціонування, яке може відбутися заочно або з використанням телемедицини.
У МОЗ наголосили, що документи, видані в рф та білорусі не приймаються до розгляду.
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку будуть проводити експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи буде ліквідована.