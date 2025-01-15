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Як українцям за кордоном встановити інвалідність в рамках реформи МСЕК? У МОЗ дали роз'яснення

Київ • УНН

 • 57506 перегляди

З 2025 року в Україні діє нова система оцінювання функціонального стану замість МСЕК. Українці за кордоном можуть пройти оцінювання дистанційно за спеціальною процедурою.

У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, як українцям за кордоном встановити інвалідність в рамках реформи медико-соціальної експертизи, яка була ліквідована, передає УНН.

Реформа системи медико-соціальної експертизи в Україні передбачає доступність послуг для громадян незалежно від їхнього місця перебування, у тому числі за кордоном. Завдяки впровадженню нових підходів до оцінювання стану здоров’я, особи, які тимчасово чи постійно перебувають за межами країни, зможуть отримати необхідну підтримку та правову допомогу 

- заявили в МОЗ.

Зазначається, що українці, які перебувають у державах, з якими укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення (Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія, Португалія), передбачено такий механізм:

передача медичних формулярів: уповноважений орган країни перебування громадянина України передає медичні документи до Пенсійного фонду України;

розгляд документів в Україні: Пенсійний фонд України надсилає медичні формуляри до Міністерства охорони здоров’я, де їх розглядають експертні команди Центру оцінювання функціонального стану осіб;

переклад документів: Центр оцінювання функціонального стану осіб забезпечує проведення перекладу документів українською мовою;

відповідність міжнародним стандартам: медичні документи мають відповідати стандартам, таким як Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10).

формат оцінювання: оцінювання може проводитися заочно або з використанням телемедицини, залежно від конкретної ситуації.

Українці, які перебувають у країнах, з якими не укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення, процес оцінювання залишається доступним за стандартною процедурою:

підготовка медичних документів: у медичних документах має бути зазначено діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), ступінь функціональних порушень, дані лабораторних та функціональних обстежень (виписки стаціонарного хворого, консультації, обстеження тощо);

переклад документів: документи потрібно перекласти українською мовою та засвідчити правильність перекладу;

передача документів: перекладені документи можуть бути надіслані поштою або передані до лікуючого лікаря через технічні засоби електронних комунікацій. На підставі отриманих медичних документів лікуючий лікар зможе сформувати направлення на проведення оцінювання;

рішення про оцінювання: на підставі отриманих документів експертна команда в Україні проведе оцінювання повсякденного функціонування, яке може відбутися заочно або з використанням телемедицини.

У МОЗ наголосили, що документи, видані в рф та білорусі не приймаються до розгляду.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку будуть проводити експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи буде ліквідована.

Павло Башинський

Павло Башинський

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