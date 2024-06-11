Как ищут работу украинские беженцы в Молдове
Киев • УНН
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове.
Широкомасштабная война, развязанная россией против Украины, длится уже более двух лет, и нашу страну продолжают покидать украинцы, которые ищут более безопасное место или более комфортные условия для жизни. Большое количество беженцев едут в страны Европейского Союза, некоторые ищут пристанище в США, Канаде и других странах. Те, кто планировал покинуть родную страну не надолго, – осели в соседних с Украиной Польше, Румынии, Словакии, а также Молдове, пишет УНН.
По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за войны нашу страну покинули около 6,3 млн украинцев. Из них около 4,2 млн украинцев находятся в странах ЕС; около 1,3 млн – в россии или в беларуси; около 400 тыс. граждан уехали за пределы Европы в другие страны.
Многие из тех, кто покинул Украину в первые дни войны, были уверены, что едут лишь на несколько недель. Однако спустя несколько месяцев стало понятно, что война будет длится дольше, чем многие предполагали. Перед украинскими беженцами стал вопрос обустройства своего быта в чужой стране и поиска работы.
Те, кого приняла Молдова, смогли найти работу через Национальное агентство занятости ANOFM.
"Когда началась война, я запаниковала, как и все остальные. Я хотела остаться в Одессе, но муж настоял, чтобы я поехала в Молдову. Таким образом, вместе с нашим 11-летним сыном мы приехали в Бельцы", - рассказал Татьяна.
По ее словам, в Украине остались ее муж, дочь и мама. "Моя дочь работает медсестрой и осталась, чтобы оказывать столь необходимую медицинскую помощь во время войны. Мне трудно принять, что в столь юном возрасте ей приходится переживать такой тяжелый опыт".
Татьяна рассказала, что после приезда в Молдову целыми днями читала новости об Украине и ее родной Одессе. "Тогда я поняла, что мне нужно найти работу, чтобы снизить уровень стресса", — рассказала она.
По рекомендации родственников, проживающих в Молдове, Татьяна обратилась в Национальное агентство занятости, где получила несколько предложений работы. Среди них она выбрала должность лаборанта в группе Trans-Oil бизнесмена Важи Джаши, владеющей заводом по производству подсолнечного масла Floarea Soarelui SA, и уже через две недели вышла на новую работу.
"Мне хотелось как можно скорее выйти на работу. Я чувствовала сильную потребность сделать что-то полезное, пока я здесь", — рассказала Татьяна.
На заводе она была не единственной беженкой из Украины. Там она познакомилась с Анной из Николаева.
"Для меня это большой вызов, поскольку раньше я работала продавцом-консультантом в магазине одежды в моем родном городе. Я благодарна за возможность узнать что-то новое, зарабатывать на жизнь и работать в приятной обстановке с гостеприимными людьми", — рассказала Анна.
По словам женщин, на заводе их поразило, сколько тестов нужно провести, прежде чем масло попадет на наши столы.
Татьяна и Анна теперь являются частью команды, насчитывающей более 600 сотрудников.
В первые дни войны 133 молдавских работодателя предложили более 2100 рабочих мест для беженцев из Украины в таких сферах, как: информационные технологии, строительство, машиностроение, пошив одежды, здравоохранение и другие.
При этом группа Trans-Oil в первое время даже организовала лагерь для украинских беженцев, где волонтеры раздавали еду и помогали найти кров.
Несмотря на то, что с момента широкомасштабного вторжения прошло больше двух лет, украинцы продолжают бежать от ужасов войны. На чужой земле им остается лишь надеяться на помощь и поддержку такую, как, например, в Молдове.
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