Израиль принял закон о смертной казни для палестинцев, осужденных за смертоносные нападения

С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 30459 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 22785 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 25128 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 29009 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 31290 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 25000 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11899 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26413 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39938 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Популярные новости
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 13793 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 24852 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 11707 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 9998 просмотра
Подозреваемые в убийстве Игоря Комарова на Бали следили за ним в течение месяца18:10 • 6178 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 30460 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 24886 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 39039 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 46480 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 58186 просмотра
Израиль принял закон о смертной казни для палестинцев, осужденных за смертоносные нападения

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Кнессет принял закон о смертной казни для палестинцев за смертоносные теракты решением большинства судей. Правозащитники и ООН критикуют документ за дискриминацию.

Израиль принял закон о смертной казни для палестинцев, осужденных за смертоносные нападения
Министр безопасности Итамар Бен-Гвир, один из самых ярых сторонников законопроекта, носил на заседании Кнессета значок в форме петли. Фото: Reuters

Парламент Израиля 30 марта принял закон, предусматривающий смертную казнь в качестве основного наказания для палестинцев, осужденных военными судами за преднамеренные смертельные нападения, признанные террористическими. Закон уже вызвал критику со стороны правозащитников, ООН и европейских стран. Об этом сообщают Reuters, AP и The Guardian, пишет УНН.

Детали

Новый закон касается прежде всего палестинцев на оккупированном Западном берегу Иордана. Он позволяет военным судам выносить смертные приговоры простым большинством голосов – без обязательного ходатайства прокурора и без требования единогласного решения судей. По данным медиа, казни должны исполняться в течение 90 дней после приговора, а одним из предусмотренных способов является повешение.

Также закон существенно ограничивает возможности для помилования и пересмотра приговоров. Для палестинцев, которых судят в военных судах, фактически сужается пространство для апелляций, тогда как в отношении осужденных в израильской гражданской системе может оставаться опция замены наказания на пожизненное заключение.

Израиль не пустил кардинала Пиццабаллу в храм в Иерусалиме – после скандала вмешался Нетаньяху30.03.26, 18:14 • 3222 просмотра

Инициатором закона выступила ультраправая партия "Оцма Йегудит", которую возглавляет министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также лично проголосовал "за". Это решение означает резкое усиление израильской уголовной политики, поскольку Израиль крайне редко применял смертную казнь – последний раз ее исполнили в 1962 году в отношении нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Закон уже оспаривают и критикуют за дискриминационность

После принятия закона израильские правозащитные организации заявили, что он носит дискриминационный характер и нарушает международное право. Ассоциация гражданских прав в Израиле уже обратилась в Верховный суд, который теперь может пересмотреть или отменить документ. Отдельно обеспокоенность выразили эксперты ООН, ЕС, а также Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Израиль охватили массовые антивоенные протесты, полиция силой разгоняет демонстрантов29.03.26, 02:15 • 5806 просмотров

Степан Гафтко

