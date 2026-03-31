Израиль принял закон о смертной казни для палестинцев, осужденных за смертоносные нападения

Министр безопасности Итамар Бен-Гвир, один из самых ярых сторонников законопроекта, носил на заседании Кнессета значок в форме петли. Фото: Reuters

Парламент Израиля 30 марта принял закон, предусматривающий смертную казнь в качестве основного наказания для палестинцев, осужденных военными судами за преднамеренные смертельные нападения, признанные террористическими. Закон уже вызвал критику со стороны правозащитников, ООН и европейских стран. Об этом сообщают Reuters, AP и The Guardian, пишет УНН.

Детали

Новый закон касается прежде всего палестинцев на оккупированном Западном берегу Иордана. Он позволяет военным судам выносить смертные приговоры простым большинством голосов – без обязательного ходатайства прокурора и без требования единогласного решения судей. По данным медиа, казни должны исполняться в течение 90 дней после приговора, а одним из предусмотренных способов является повешение.

Также закон существенно ограничивает возможности для помилования и пересмотра приговоров. Для палестинцев, которых судят в военных судах, фактически сужается пространство для апелляций, тогда как в отношении осужденных в израильской гражданской системе может оставаться опция замены наказания на пожизненное заключение.

Инициатором закона выступила ультраправая партия "Оцма Йегудит", которую возглавляет министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также лично проголосовал "за". Это решение означает резкое усиление израильской уголовной политики, поскольку Израиль крайне редко применял смертную казнь – последний раз ее исполнили в 1962 году в отношении нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Закон уже оспаривают и критикуют за дискриминационность

После принятия закона израильские правозащитные организации заявили, что он носит дискриминационный характер и нарушает международное право. Ассоциация гражданских прав в Израиле уже обратилась в Верховный суд, который теперь может пересмотреть или отменить документ. Отдельно обеспокоенность выразили эксперты ООН, ЕС, а также Великобритания, Франция, Германия и Италия.

