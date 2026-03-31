30 березня, 17:17 • 10872 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 32153 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
30 березня, 13:48 • 23628 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
30 березня, 12:43 • 25939 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 29773 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 31576 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 25207 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11956 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26477 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39978 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ізраїль ухвалив закон про смертну кару для палестинців, засуджених за смертельні напади

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Кнесет ухвалив закон про страту палестинців за смертельні теракти рішенням більшості суддів. Правозахисники та ООН критикують документ за дискримінацію.

Міністр безпеки Ітамар Бен-Гвір, один з найпалкіших прихильників законопроєкту, носив на засіданні Кнесету значок у формі петлі. Фото: Reuters

Парламент Ізраїлю 30 березня ухвалив закон, який передбачає смертну кару як базове покарання для палестинців, засуджених військовими судами за навмисні смертельні напади, визнані терористичними. Закон уже викликав критику з боку правозахисників, ООН та європейських країн. Про це повідомляють Reuters, AP та The Guardian, пише УНН.

Деталі

Новий закон стосується насамперед палестинців на окупованому Західному березі Йордану. Він дозволяє військовим судам виносити смертні вироки простою більшістю голосів – без обов’язкового клопотання прокурора і без вимоги одностайного рішення суддів. За даними медіа, страти мають виконуватися протягом 90 днів після вироку, а одним із передбачених способів є повішення.

Також закон суттєво обмежує можливості для помилування та перегляду вироків. Для палестинців, яких судять у військових судах, фактично звужується простір для апеляцій, тоді як щодо засуджених в ізраїльській цивільній системі може залишатися опція заміни покарання на довічне ув’язнення.

Ініціатором закону виступила ультраправа партія "Оцма Єгудит", яку очолює міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу також особисто проголосував "за". Це рішення означає різке посилення ізраїльської кримінальної політики, оскільки Ізраїль вкрай рідко застосовував смертну кару – востаннє її виконали у 1962 році щодо нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

Закон уже оскаржують і критикують за дискримінаційність

Після ухвалення закону ізраїльські правозахисні організації заявили, що він має дискримінаційний характер і порушує міжнародне право. Асоціація громадянських прав в Ізраїлі вже звернулася до Верховного суду, який тепер може переглянути або скасувати документ. Окремо занепокоєння висловили експерти ООН, ЄС, а також Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Степан Гафтко

