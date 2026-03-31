Ізраїль ухвалив закон про смертну кару для палестинців, засуджених за смертельні напади

Міністр безпеки Ітамар Бен-Гвір, один з найпалкіших прихильників законопроєкту, носив на засіданні Кнесету значок у формі петлі. Фото: Reuters

Парламент Ізраїлю 30 березня ухвалив закон, який передбачає смертну кару як базове покарання для палестинців, засуджених військовими судами за навмисні смертельні напади, визнані терористичними. Закон уже викликав критику з боку правозахисників, ООН та європейських країн. Про це повідомляють Reuters, AP та The Guardian, пише УНН.

Деталі

Новий закон стосується насамперед палестинців на окупованому Західному березі Йордану. Він дозволяє військовим судам виносити смертні вироки простою більшістю голосів – без обов’язкового клопотання прокурора і без вимоги одностайного рішення суддів. За даними медіа, страти мають виконуватися протягом 90 днів після вироку, а одним із передбачених способів є повішення.

Також закон суттєво обмежує можливості для помилування та перегляду вироків. Для палестинців, яких судять у військових судах, фактично звужується простір для апеляцій, тоді як щодо засуджених в ізраїльській цивільній системі може залишатися опція заміни покарання на довічне ув’язнення.

Ініціатором закону виступила ультраправа партія "Оцма Єгудит", яку очолює міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу також особисто проголосував "за". Це рішення означає різке посилення ізраїльської кримінальної політики, оскільки Ізраїль вкрай рідко застосовував смертну кару – востаннє її виконали у 1962 році щодо нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

Закон уже оскаржують і критикують за дискримінаційність

Після ухвалення закону ізраїльські правозахисні організації заявили, що він має дискримінаційний характер і порушує міжнародне право. Асоціація громадянських прав в Ізраїлі вже звернулася до Верховного суду, який тепер може переглянути або скасувати документ. Окремо занепокоєння висловили експерти ООН, ЄС, а також Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

