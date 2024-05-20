Из-за постоянных воздушных тревог: в Севастополе оккупанты разрешили ученикам не сдавать государственные экзамены

Оккупационные власти Севастополя разрешили в этом году ученикам не сдавать государственные экзамены из-за угрозы ракетных ударов по городу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главу оккупационной администрации города Михаила Розважаева.

Детали

Отмечается, что в этом году экзамены для девятиклассников и одиннадцатиклассников будут добровольными.

Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам "ЕГЭ" (Единый государственный экзамен - ред.), ОГЭ (Основной государственный экзамен - ред.) или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных экзаменов ВУЗов - заявил развожаев.

В то же время он заверил, что власть в любом случае проведет экзамены для тех, кому результаты экзаменов необходимы для поступления в университет.

СМИ: во временно оккупированном Севастополе, вероятно, затонул российский корабль

Напомним,

На прошлой неделе, 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в Новороссийске, туапсе в рф и в временно оккупированном Севастополе в Крыму.