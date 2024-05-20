Через постійні повітряні тривоги: в Севастополі окупанти дозволили учням не складати державні іспити
Київ • УНН
Окупаційна влада Севастополя зробила державні іспити цього року добровільними для школярів через загрозу ракетного обстрілу міста.
Окупаційна влада Севастополя дозволили цьогоріч учням не складати державні іспити через загрозу ракетних ударів по місту. Про це пише УНН з посиланням на заяву главу окупаційної адміністрації міста михайла розважаєва.
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Зазначається, що цьогоріч екзамени для дев'ятикласників та одинадцятикласників будуть добровільні.
Діти зможуть обрати форму державної підсумкової атестації та отримати атестати за 9 та 11 класи за результатами "ЕГЭ" (Єдиний державний екзамен - ред.), ОГЭ (Основний державний екзамен - ред.) чи проміжної атестації у школі. Вступати до вищих навчальних закладів можна буде як на підставі результатів ЄДІ, так і внутрішніх вступних іспитів ВНЗ
Водночас він запевнив, що влада у будь-якому випадку проведе екзамени для тих, кому результати іспитів необхідні для вступу в університет.
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