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Поезда из Киева отправляются с задержкой из-за атаки рф: как курсируют

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

В Киеве продолжаются работы по восстановлению пути, частично подано напряжение. Поезда фастовского направления курсируют по привычному графику, северо-западного — с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления следуют через Почайну и Дарницу.

Поезда из Киева отправляются с задержкой из-за атаки рф: как курсируют

В результате массированной атаки россии на Киев и повреждения путей часть поездов курсирует по измененному маршруту. Кроме того, отправка поездов из Киева происходит с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН

По данным Укрзализныци, по состоянию на 07:30 работы по восстановлению пути в столице продолжаются, уже частично подано напряжение, поезда фастовского направления поехали своим привычным ходом.

Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайна — Сырец — Святошин

- говорится в сообщении УЗ. 

Отправка поездов из Киева, как отмечается, происходит с задержкой. Сейчас с начальной станции отправлены №705 Киев-Перемышль с задержкой +1:28, №1/123 Харьков-Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и №21/103 Краматорск, Харьков - Львов с задержкой +4:36.

Будем ускорять их в пути, чтобы сократить отставание от графика после Киева

- указали в УЗ. 

Ранее

УНН сообщал, что в результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля повреждена железнодорожная инфраструктура. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойнаКиев
Дарницкий район
Краматорск
Ивано-Франковск
Львов
Киев
Харьков
Tesla
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