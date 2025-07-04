Поїзди із Києва відправляються із затримкою через атаку рф: як курсують

Внаслідок масованої атаки росії на Київ і пошкодження колій частина потягів курсує зі зміненим маршрутом. Крім того, відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.

За даними Укрзалізниці, станом на 07:30 роботи по відновленню колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.

Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин