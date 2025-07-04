Поїзди із Києва відправляються із затримкою через атаку рф: як курсують
Київ • УНН
У Києві тривають роботи з відновлення колії, частково подано напругу. Поїзди фастівського напрямку курсують за звичним графіком, північно-західного — з резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку прямують через Почайну та Дарницю.
Внаслідок масованої атаки росії на Київ і пошкодження колій частина потягів курсує зі зміненим маршрутом. Крім того, відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
За даними Укрзалізниці, станом на 07:30 роботи по відновленню колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.
Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин
Відправка поїздів із Києва, як зазначається, відбувається із затримкою. Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків - Львів із затримкою +4:36.
Будемо пришвидшувати їх у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку після Києва
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УНН повідомляв, що в результаті ворожого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня пошкоджена залізнична інфраструктура.