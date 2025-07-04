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Поїзди із Києва відправляються із затримкою через атаку рф: як курсують

Київ • УНН

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У Києві тривають роботи з відновлення колії, частково подано напругу. Поїзди фастівського напрямку курсують за звичним графіком, північно-західного — з резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку прямують через Почайну та Дарницю.

Поїзди із Києва відправляються із затримкою через атаку рф: як курсують

Внаслідок масованої атаки росії на Київ і пошкодження колій частина потягів курсує зі зміненим маршрутом. Крім того, відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН

За даними Укрзалізниці, станом на 07:30 роботи по відновленню колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.

Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин

- йдеться у повідомленні УЗ. 

Відправка поїздів із Києва, як зазначається, відбувається із затримкою. Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків - Львів із затримкою +4:36.

Будемо пришвидшувати їх у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку після Києва

- вказали в УЗ. 

Раніше

УНН повідомляв, що в результаті ворожого обстрілу Києва у ніч проти 4 липня пошкоджена залізнична інфраструктура. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаКиїв
Дарницький район
Краматорськ
Івано-Франківськ
Львів
Київ
Харків
Tesla
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