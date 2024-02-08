Итальянская компания Beretta до сих пор поставляет оружие в РФ несмотря на санкции - IrpiMedia и The Insider

Санкции не помешали российским компаниям покупать оружие итальянских брендов благодаря триангуляциям со странами, не входящими в ЕС. Московская компания-импортер, связанная с "оружейным бароном" Михаилом Хубутией, контролируется группой Beretta. Об этом говорится в расследовании IrpiMedia и The Insider, передает УНН.

Детали

По данным издания IrpiMedia, прошлой осенью, с 12 по 15 октября 2023 года, в столице государства-агрессора прошла международная выставка оружейников "ОрелЭкспо". На этой экспозиции свои образцы вооружения представили не только российские компании. Кроме автомата Калашникова посетители "ОрелЭкспо" видели и покупали австрийские пистолеты Glock, немецкие винтовки Blaser и американские карабины Barrett. А также здесь были и финские винтовки марок Sako и Tikka, принадлежащие исторической итальянской фабрике Beretta.

Проанализировав государственные импортные сертификаты России, IrpiMedia и The Insider обнаружили, что поток гражданского легкого оружия итальянского производства в Россию никогда не прекращался, даже после широкомасштабного вторжения в Украину.

Журналисты отметили, что торговля оружием продолжалась благодаря посредникам из третьих стран, имя которых не указано в документах российского правительства, использованных для этого расследования.

По подсчетам расследователей после 24 февраля 2022 года в Россию поступило 6254 ружья и пистолета, а также 1107,6 тыс. патронов итальянского производства или итальянских брендов. В основном это охотничье оружие, но есть также военные полуавтоматические пистолеты и снайперские винтовки.

Журналисты отмечают, что на россию давит эмбарго на поставки оружия. Согласно наложенному ограничению ЕС в рф не должно попадать ни одно оружие европейского производства, даже для гражданского использования.

Согласно данным IrpiMedia большинство поставленного в РФ оружия и боеприпасов после начала войны, поступали с заводов группы Beretta, разбросанных по всему Европейскому Союзу, от Италии до Финляндии, от Швеции до Германии.

Итальянская компания продолжает владеть большинством акций российского импортера оружия, связанного с "оружейным бароном Москвы", миллиардером грузинского происхождения Михаилом Хубутием, которого считают близким к Путину. Беретта не ответила на вопросы IrpiMedia. - говорится в расследовании журналистов.

В теории ни одно оружие европейского производства, даже гражданского назначения, не должно попасть в Россию. Впрочем, в медиа периодически появляются расследования, опровергающие действие этого ограничения.

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Ранее Investigate Europe писало о том, как в 2021 году из Италии в Россию было доставлено оружие, винтовки и боеприпасы на сумму почти 22 миллиона евро.

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Напомним

В 2014 году после аннексии Крыма Россией Европейский Союз ввел санкции против России. В частности, запретили и продажу оружия стране-аресорке. А после полномасштабного вторжения России в Украину санкционные меры расширились и усилились. Количество ограничений против рф, и ее бизнеса продолжает расти по всему миру с каждым годом.

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