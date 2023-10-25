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Investigate Europe: Европа с начала вторжения рф импортировала из россии титан, никель и другие металлы на 13,7 млрд евро

Киев • УНН

 • 100093 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Несмотря на санкции, введенные из-за войны рф против Украины, импорт критического сырья в ЕС продолжает приносить миллиарды в российскую казну. С начала войны Европа импортировала из россии титан, никель и другие металлы на 13,7 миллиарда евро. Об этом говорится в материале международной команды журналистов Investigate Europe, передает УНН.

Investigate Europe: Европа с начала вторжения рф импортировала из россии титан, никель и другие металлы на 13,7 млрд евро

Детали

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года 27 стран ЕС приняли 11 пакетов санкций, направленных на сырье, включая нефть, уголь, сталь и лес.

Но большой пробел в режиме санкций остался. Как сообщают журналисты Investigate Europe, металлы, считающиеся в ЕС критически важными (34 наименований), продолжают свободно поставляются из рф в Европу в огромных объемах.

Как сообщается, в период с марта 2022 года по июль 2023 года Европа импортировала из россии критически важное сырье на 13,7 миллиарда евро. Это подтверждается данными Евростата и Совместного исследовательского центра ЕС.

В частности отмечается, что до 90% некоторых видов никеля, используемых в Европе, поступает именно от российских поставщиков. Например, "норникель", который принадлежит российскому олигарху владимиру потанину, с помощью финских и швейцарских посредников экспортировал в ЕС никеля и меди на 7,6 миллиарда долларов, говорится в исследовании.

Анализ данных таможни рф показывает впечатляющий результат деятельности российской «всмпо-ависма» - это крупнейший в мире производитель титана. Сообщается, что в период с февраля 2022 года по июль 2023 года эта компания продала по меньшей мере на 308 млн долл. титана в ЕС.

Как утверждают журналисты-расследователи, другие российские компании вообще избегали указывать своих покупателей в таможенных документах. Но имеющиеся данные все же дают понять масштаб их «плодотворных» отношений с Западом.

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