Investigate Europe: Європа з початку вторгнення рф імпортувала із росії титан, нікель та інші метали на 13,7 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Попри санкції, запроваджені через війну рф проти України, імпорт критичної сировини в ЄС продовжує приносити мільярди в російську скарбницю. З початку війни Європа імпортувала з росії титан, нікель та інші метали на 13,7 мільярда євро. Про це йдеться у матеріалі міжнародної команди журналістів Investigate Europe, передає УНН.
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З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, 27 країн ЄС ухвалили 11 пакетів санкцій, спрямованих на сировину, включаючи нафту, вугілля, сталь і ліс.
Але велика прогалина в режимі санкцій залишилася. Як повідомляють журналісти Investigate Europe, метали, що вважаються в ЄС критично важливими (34 найменувань), продовжують вільно поставляються з рф до Європи у величезних обсягах.
Як повідомляється, у період з березня 2022 року по липень 2023 року Європа імпортувала з росії критично важливу сировину на 13,7 мільярда євро. Це підтверджується даними Євростату та Спільного дослідницького центру ЄС.
Зокрема зазначається, що до 90% деяких видів нікелю, що використовуються в Європі, надходить саме від російських постачальників. Наприклад "норнікель", який належить російському олігарху володимиру потаніну, за допомогою фінських та швейцарських посередників експортував до ЄС нікелю та міді на 7,6 мільярда доларів, ідеться у дослідженні.
Аналіз даних митниці рф показує вражаючий результат діяльності російської «всмпо-авісма» - це найбільший у світі виробник титану. Повідомляється, що в період з лютого 2022 року по липень 2023 року ця компанія продала щонайменше на 308 млн дол. титану в ЄС.
Як стверджують журналісти-розслідувачі, інші російські компанії взагалі уникали вказувати своїх покупців у митних документах. Але наявні дані все ж таки дають зрозуміти масштаб їхніх «плідних» відносин із Заходом.
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