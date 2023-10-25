Investigate Europe: Європа з початку вторгнення рф імпортувала із росії титан, нікель та інші метали на 13,7 млрд євро

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Попри санкції, запроваджені через війну рф проти України, імпорт критичної сировини в ЄС продовжує приносити мільярди в російську скарбницю. З початку війни Європа імпортувала з росії титан, нікель та інші метали на 13,7 мільярда євро. Про це йдеться у матеріалі міжнародної команди журналістів Investigate Europe, передає УНН.