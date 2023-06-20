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россия в обход санкций закупает американские патроны

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Россия продолжает закупать патроны для своих снайперских винтовок Орсис Т-5000, несмотря на санкции ЕС из-за войны в Украине. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Politico.

россия в обход санкций закупает американские патроны

Детали

По данным издания, импортерами патронов американской компании Hornady являются подсанкционные компании “Тетис” и “Промтехнология”, которая производит снайперские винтовки Орсис Т-5000. Их заметили на вооружении у наемников ЧВК “вагнеров”. Генеральный директор Hornady Стив Горнади отрицает продажу боеприпасов россии, подчеркивая, что “как только россия вторглась в Украину в 2014 году, мы закончили поставки”.


В ходе расследования журналисты Politico нашли сертификаты этой компании на ввоз более 100 тысяч патронов калибра 338 Lapua Magnum и 5 тысяч гильз такого калибра производства американской компании Hornady.


В то же время руководитель ЧВК “вагнер” пригожин на вопрос журналистов Politico о том, какие боеприпасы использовали его войска, сказал, что у них “большое количество амуниции НАТО, оставшейся от украинской армии”.

российская “Промтехнология” отказалась комментировать таможенные декларации на импорт боеприпасов, отметив, что не имеет отношений с Hornady.


В целом, как сообщает издание, никто из участников не признается в том, как патроны попадают российским компаниям. Координатор санкций в Государственном департаменте США Роберт О’Брайен рассказал Politico, что “на начало этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне”.

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