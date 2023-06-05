Імовірний контракт рф та Ірану на постачання зброї для війни в Україні опублікували західні журналісти

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У Sky News отримали документ від поінформованого джерела в службі безпеки, разом із п'ятьма сторінками імовірно пов'язаного контракту, що містить стволи для танка Т-72 і стволи для артилерійського знаряддя гаубиці, а також снаряди. Ця угода коштувала близько 740 тисяч доларів.

Якщо 16-сторінковий документ від 14 вересня 2022 року є справжнім, він, мабуть, призначений для зразків різних розмірів артилерійських і танкових снарядів і ракет вартістю трохи більше ніж 1 мільйон доларів, ідеться в повідомленні.

Sky News не вдалося самостійно перевірити справжність документів.

Однак джерело в службі безпеки заявило: «Це контракт між іранцями та росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% справжній».

Передбачуваний контракт на поставку зброї може бути першим вагомим доказом того, що Іран міг продавати росії боєприпаси для війни в Україні, заявило телеканалу інформоване джерело.

Посольство росії і посольство Ірану у Великій Британії відповідно не відповіли на прохання прокоментувати заяву про угоду зі зброєю, а також автентичність документів, зазначили в Sky News.

Також повідомили, що нібито показали документи прем'єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії в травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Як зазначили в Sky News, “Київ і Лондон заявили, що планують перевірити достовірність матеріалу і вживуть заходів, якщо він виявиться достовірним”.

"Sky News" побачив нібито збройовий контракт, який є першим вагомим доказом того, що Іран продавав Ірану боєприпаси для війни в Україні, - стверджує інформоване джерело з питань безпеки.



Sky's @haynesdeborah розповідає @KayBurley більше про це.https://t.co/8rKw2E6hYj



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Нагадаємо

У березні стало відомо, що Іран таємно передав росії сотні тисяч мінометних і артилерійських снарядів, а також кулі та ракети для війни проти України.

За даними CNN, Іран безпосередньо постачає зброю росії через Каспійське море. У Заходу недостатньо ресурсів, щоб цьому перешкоджати.