Імовірний контракт рф та Ірану на постачання зброї для війни в Україні опублікували західні журналісти

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 4226 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 9738 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 21208 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 26153 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 63105 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 52108 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 53161 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117509 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182395 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 204581 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 39498 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 21049 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 19040 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 10258 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 42150 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 21188 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 43625 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 63081 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 204573 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 255910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 7602 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 7826 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22138 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26830 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42713 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Імовірний контракт рф та Ірану на постачання зброї для війни в Україні опублікували західні журналісти

Київ • УНН

 • 579578 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У розпорядження журналістів Sky News потрапив передбачуваний контракт росії та Ірану на постачання зброї для війни в Україні. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Sky News.

Імовірний контракт рф та Ірану на постачання зброї для війни в Україні опублікували західні журналісти

Деталі

У Sky News отримали документ від поінформованого джерела в службі безпеки, разом із п'ятьма сторінками імовірно пов'язаного контракту, що містить стволи для танка Т-72 і стволи для артилерійського знаряддя гаубиці, а також снаряди. Ця угода коштувала близько 740 тисяч доларів.

Якщо 16-сторінковий документ від 14 вересня 2022 року є справжнім, він, мабуть, призначений для зразків різних розмірів артилерійських і танкових снарядів і ракет вартістю трохи більше ніж 1 мільйон доларів, ідеться в повідомленні.

Sky News не вдалося самостійно перевірити справжність документів.

Однак джерело в службі безпеки заявило: «Це контракт між іранцями та росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% справжній».

Передбачуваний контракт на поставку зброї може бути першим вагомим доказом того, що Іран міг продавати росії боєприпаси для війни в Україні, заявило телеканалу інформоване джерело.

Посольство росії і посольство Ірану у Великій Британії відповідно не відповіли на прохання прокоментувати заяву про угоду зі зброєю, а також автентичність документів, зазначили в Sky News.

Також повідомили, що нібито показали документи прем'єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії в травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Як зазначили в Sky News, “Київ і Лондон заявили, що планують перевірити достовірність матеріалу і вживуть заходів, якщо він виявиться достовірним”.

"Sky News" побачив нібито збройовий контракт, який є першим вагомим доказом того, що Іран продавав Ірану боєприпаси для війни в Україні, - стверджує інформоване джерело з питань безпеки.

Sky's @haynesdeborah розповідає @KayBurley більше про це.https://t.co/8rKw2E6hYj

Sky 501 pic.twitter.com/sib3XS5pza

— Sky News (@SkyNews) 5 червня 2023 року

Нагадаємо

У березні стало відомо, що Іран таємно передав росії сотні тисяч мінометних і артилерійських снарядів, а також кулі та ракети для війни проти України.

За даними CNN, Іран безпосередньо постачає зброю росії через Каспійське море. У Заходу недостатньо ресурсів, щоб цьому перешкоджати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16