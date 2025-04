Предполагаемый контракт рф и Ирана на поставку оружия для войны в Украине опубликовали западные журналисты

Детали

В Sky News получили документ от информированного источника в службе безопасности, вместе с пятью страницами предположительно связанного контракта, который включает стволы для танка Т-72 и стволы для артиллерийского орудия гаубицы, а также снаряды. Эта сделка стоила около 740 тысяч долларов.

Если 16-страничный документ от 14 сентября 2022 года является подлинным, он, по-видимому, предназначен для образцов различных размеров артиллерийских и танковых снарядов и ракет стоимостью чуть более 1 миллиона долларов, говорится в сообщении.

Sky News не удалось самостоятельно проверить подлинность документов.

Однако источник в службе безопасности заявил: «Это контракт между иранцами и россиянами в отношении боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% подлинный».

Предполагаемый контракт на поставку оружия может быть первым веским доказательством того, что Иран мог продавать россии боеприпасы для войны в Украине, заявил телеканалу информированный источник.

Посольство россии и посольство Ирана в Великобритании соответственно не ответили на просьбу прокомментировать заявление о сделке с оружием, а также подлинность документов, отметили в Sky News.

Также сообщили, что якобы показали документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Как отметили в Sky News, “Киев и Лондон заявили, что планируют проверить подлинность материала и примут меры, если он окажется достоверным”.

Напомним

В марте стало известно, что Иран тайно передал россии сотни тысяч минометных и артиллерийских снарядов, а также пули и ракеты для войны против Украины.

По даным CNN, Иран напрямую поставляет оружие россии через Каспийское море. У Запада недостаточно ресурсов, чтобы этому препятствовать.