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Предполагаемый контракт рф и Ирана на поставку оружия для войны в Украине опубликовали западные журналисты

Киев • УНН

 • 579577 просмотра

КИЇВ. 5 червня. УНН. В распоряжение журналистов Sky News попал предполагаемый контракт россии и Ирана на поставку оружия для войны в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Sky News.

Предполагаемый контракт рф и Ирана на поставку оружия для войны в Украине опубликовали западные журналисты

Детали

В Sky News получили документ от информированного источника в службе безопасности, вместе с пятью страницами предположительно связанного контракта, который включает стволы для танка Т-72 и стволы для артиллерийского орудия гаубицы, а также снаряды. Эта сделка стоила около 740 тысяч долларов.

Если 16-страничный документ от 14 сентября 2022 года является подлинным, он, по-видимому, предназначен для образцов различных размеров артиллерийских и танковых снарядов и ракет стоимостью чуть более 1 миллиона долларов, говорится в сообщении.

Sky News не удалось самостоятельно проверить подлинность документов.

Однако источник в службе безопасности заявил: «Это контракт между иранцами и россиянами в отношении боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% подлинный».

Предполагаемый контракт на поставку оружия может быть первым веским доказательством того, что Иран мог продавать россии боеприпасы для войны в Украине, заявил телеканалу информированный источник.

Посольство россии и посольство Ирана в Великобритании соответственно не ответили на просьбу прокомментировать заявление о сделке с оружием, а также подлинность документов, отметили в Sky News.

Также сообщили, что якобы показали документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Как отметили в Sky News, “Киев и Лондон заявили, что планируют проверить подлинность материала и примут меры, если он окажется достоверным”.

A purported arms contract seen by Sky News offers the first hard evidence that Iran has sold ammunition to Russia for its war in Ukraine, an informed security source has claimed.

Sky's @haynesdeborah tells @KayBurley more about it.https://t.co/8rKw2E6hYj

Sky 501 pic.twitter.com/sib3XS5pza

— Sky News (@SkyNews) June 5, 2023

Напомним

В марте стало известно, что Иран тайно передал россии сотни тысяч минометных и артиллерийских снарядов, а также пули и ракеты для войны против Украины.

По даным CNN, Иран напрямую поставляет оружие россии через Каспийское море. У Запада недостаточно ресурсов, чтобы этому препятствовать.

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