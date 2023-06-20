Росія в обхід санкцій закуповує американські патрони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Росія продовжує закуповувати патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000, не дивлячись на санкції ЄС через війну в Україні. Про це повідомляє УНН посилаючись на Politico.
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За даними видання, імпортерами патронів американської компанії Hornady є підсанкційні компанії “Тетіс” та “Промтехнологія”, яка виробляє снайперські гвинтівки Орсіс Т-5000. Їх помітили на озброєнні у найманців ПВК “вагнер”. Генеральний директор Hornady Стів Горнаді заперечує продаж боєприпасів росії, наголошуючи, що “як тільки росія вторглася в Україну в 2014 році, ми закінчили поставки”.
В ході розслідування журналісти Politico знайшли сертифікати цієї компанії на ввезення понад 100 тисяч патронів калібру 338 Lapua Magnum та 5 тисяч гільз такого калібру виробництва американської компанії Hornady.
Водночас керівник ПВК “вагнер” пригожин на запитання журналістів Politico про те, які боєприпаси використовували його війська, сказав, що у них “велика кількість амуніції НАТО, що залишилася від української армії”.
російська “Промтехнологія” відмовилася коментувати митні декларації на імпорт боєприпасів, зазначивши, що не має відносин із Hornady.
Загалом, як повідомляє видання, ніхто із учасників не зізнається у тому, як патрони потрапляють російським компаніям. Координатор санкцій у Державному департаменті США Роберт О’Брайєн розповів Politico, що “на початок цього року росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні”.
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